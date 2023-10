Santa Fe Klan asegura que la fama no lo aleja de su barrio y así se mantiene humilde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan es uno de los pocos artistas que han alcanzado el éxito y no pierden el piso, pues el rapero reconoce que siempre tuvo claro que no tendría por qué cambiar y su barrio es lo que lo mantiene estable, así que no se olvida de las calles y de la gente que lo vieron crecer, por lo que ahora que tiene posibilidades busca ayudar en lo más posible a la comunidad.

Fue en una reciente entrevista para el 'Escorpión Dorado', donde el intérprete de Te Iré a Buscar comentó que a pesar de su fama puede andar con tranquilidad en las calles de su Santa Fe, Guanajuato, pero aunque a veces contrata seguridad para evitar algún problema, gusta de pasearse y convivir, por lo que no cree que exista alguna diferencia de Ángel Jair Quezada Jasso al exitoso cantante.

Yo puedo andar en el barrio, hace poquito estaba en el callejón echándome un gallo. Si duro mucho tiempo sin ir, como que siento que me hace falta algo, ando agüitado, y cada que voy, me acuerdo quién soy y dónde crecí", dijo Alex Montiel para su programa 'Al Volante'.

Santa Fe Klan | Imagen especial

El cantante destacó que le gusta llevarle felicidad a su barrio, así que cada que tiene oportunidad organiza bailes gratuitos, donde lleva sonideros, interpreta algunos de sus éxitos y les lleva a algunos colegas para ambientar, tal como lo hizo con Grupo Brindis, a Lefty SM, entre otros pero en su cumpleaños que esta por celebrar en noviembre piensa tirar la casa por la ventana con un festejo de dos días y con los Tigres del Norte como invitados.

Además, compartió que a la vez aprovecha para ayudarle a sus vecinos a generar ingresos, pues cuando hace sus fiestas le compra su mercancía a todos los que tienen puestos de comida, además de que a otros los ha empleado en sus negocios como en la barbería, el estudio de grabación y en su tienda ya que él sabe perfecto lo difícil que resulta salir adelante.

Gracias a su talento para crear rimas y su estilo fresco, Santa Fe Klan recientemente recibió un importante reconocimiento de parte de la Sociedad de Autores y Compositores (SACAM), el cual le dedicó a su familia que lo ha respaldado en su camino a la fama, pero con la intención de seguir conquistando a su público no deja de deleitarlos con su música y ahora se encuentra promocionando Kumbia MaKabra, el nuevo tema de su reciente álbum y continúa con su gira 'Todo o Nada Tour'.

Fuente: Tribuna