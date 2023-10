Shock en Televisa: Wendy Guevara confiesa que tendrá participación especial en telenovela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara ha dado mucho de qué hablar desde su participación en La Casa de los Famosos México, donde gracias al furor que causó entre el público logró que la coronaran ganadora y ahora le han llovido un sinfín de proyectos, entre ellos la nueva telenovela de Juan Osorio, quien le abría mandado a hacer un personaje especial para que destacara.

Sin embargo, hace algunas semanas desilusionó a sus fanáticos que ya esperaban ansiosos verla triunfar como actriz, pues dijo que daría prioridad a su gira de 'Resulta y Resalta', por lo que no podría encerrarse en los foros para grabar y aunque agradeció la oportunidad negó su participación, así que le llovieron críticas en las que destacaban que ya se le subió la fama.

A partir de que la chica de 'Las Perdidas' destapó está noticia comenzaron a surgir especulaciones, desde que no le habían llegado al precio, que Televisa le habría prohibido firmar el contrato ya que le tenían otros planes, hasta que había tenido un conflicto con Juan Osorio, por lo que decidió poner punto final a los chismes y sorprendió al confirmar que tendrá una participación especial dentro de El Amor No Tiene Receta.

Fue en una de sus transmisiones en vivo, donde la rubia apuntó que sí grabará el melodrama, pero no con tantos capítulos como tenían planeado: "Sí voy a estar en la novela, voy a estar en una participación especial de varios capítulos. No iba a ser protagonista, íbamos a ser amigos de las protagonistas, es muy pronto para que yo sea protagonista, tengo que prepararme, estudiar. Yo estoy eternamente agradecida con el señor Juan Osorio, porque si yo voy hacer novela va a ser con Juan Osorio", dijo la influencer.

Wendy Guevara niega haberle hecho el 'fuchi' a la novela de Juan Osorio; sí va a participar | Imagen especial

De igual forma, apuntó que el afamado productor la buscó para aclarar todas las especulaciones que había y actualmente se encuentran de maravilla planeando su intervención: "Me dijo, Wendy, lo que dicen que yo he dicho... no señor también lo que dicen que yo he dicho... jamás, jamás, puro chisme de gente enredosa y la neta yo estoy muy agradecida. El señor Juan Osorio me trató súper bien, súper lindo, súper sencillo, ya van a ver la entrevista", adelantó.

Wendy Guevara destapó que Osorio le dio su personaje original a otra chica trans que será pareja dentro de la novela de Nicola Porcella, aunque sin querer dio el spoiler de que ella también tendría un desliz con el peruano, por lo que ahora sus fans se encuentran un tanto conformes ya que esperaban verla en una faceta completamente diferente.

¿Qué actriz sustituirá a Wendy Guevara?

Después de que Wendy rechazara el personaje especial en El Amor No Tiene Receta, se dio a conocer que la que tomará ese rol será la actriz trans, Coco Máxima, quien ya lo confirmó desde sus redes sociales, mientras que los protagonistas de la historia serán Claudia Martín y Daniel Elbittar.

Fuente: Tribuna