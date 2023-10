'Star Trek: Sección 31', la película protagonizada por Michelle Yeoh, continúa en proceso en Paramount

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Paramount Plus, la plataforma de streaming, puede haber perdido algunos proyectos relacionados con Star Trek, pero uno de ellos aún sigue en marcha. La película Star Trek: Sección 31, protganonizada por Michelle Yeoh, se mantiene como una emocionante oportunidad para los fanáticos de esta icónica franquicia de ciencia ficción. Alex Kurtzman, el supervisor de Star Trek en Paramount, brindó detalles sobre el estado actual del proyecto durante el panel de Star Trek en la Comic Con de Nueva York.

A pesar de que Star Trek: Prodigy fue excluida de la serie, aunque más tarde fue rescatada por Netflix, y Star Trek: Discovery tiene programada su quinta y última temporada para principios del próximo año, la próxima película de Sección 31 ha sobrevivido intacta.

Michelle Yeoh, quien ha sido una figura destacada en este proyecto, tuvo la oportunidad de abandonar la película después de su exitosa actuación en Everything Everywhere All At Once, que le valió varios premios, incluyendo el premio Oscar a la Mejor Actriz. Sin embargo, Yeoh optó por seguir adelante con el proyecto, y Alex Kurtzman la respalda completamente en esta decisión.

Sección 31 fue originalmente anunciada como una serie, pero posteriormente se transformó en una película exclusiva de Paramount+. Actualmente, se encuentra en proceso de escritura, lo que indica que la producción sigue adelante.

La Sección 31 es una organización oscura que se introdujo en las últimas temporadas de Star Trek: Deep Space Nine. Opera en el seno de la Federación y emplea tácticas altamente no éticas con el objetivo de garantizar la paz galáctica. Estas tácticas chocan directamente con los principios progresistas y utópicos de la Federación, lo que la convierte en una subversión de la visión de un futuro ideal de Gene Roddenberry. La organización estuvo principalmente representada en Deep Space Nine por el personaje Luther Sloan, interpretado por William Sadler, quien murió en la última temporada del programa.

A lo largo de la franquicia de Star Trek, la Sección 31 ha aparecido en varias series y películas posteriores. Se reveló en Star Trek: Enterprise que el oficial de armas Malcolm Reed era un recluta de la organización. En Star Trek: Into Darkness, el personaje Khan, interpretado por Benedict Cumberbatch, es reclutado por la Sección 31.

Incluso en Star Trek: Lower Decks, una serie animada, el ambicioso duplicado de Brad Boimler, William Boimler, se convierte en miembro de esta organización. Sin embargo, fue en Star Trek: Discovery donde la Sección 31 desempeñó un papel más prominente, ya que sus experimentos con la inteligencia artificial amenazaron la vida en la galaxia. Fue en esta serie que la emperatriz Philippa Georgiou, interpretada por Michelle Yeoh, una refugiada del distópico Universo Espejo, se unió a la organización.

Star Trek: Sección 31 se encuentra actualmente en preproducción, y los fanáticos están ansiosos por obtener más detalles sobre este emocionante proyecto. Estaremos atentos a futuras actualizaciones que surjan de esta producción. El universo de Star Trek sigue expandiéndose, y esta película protagonizada por Michelle Yeoh promete ser una adición significativa a esta exitosa franquicia de ciencia ficción.

