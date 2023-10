Tras rechazar telenovela, Wendy Guevara podría recibir un fuerte castigo de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras coronarse ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara alcanzó tal popular que de inmediato Televisa la quiso amarrar con un contrato de exclusividad y las ofertas de trabajo no le han parado de llegar, pero ahora la exintegrante del 'Team Infierno' puede darse el lujo de rechazar ofertas, aunque algunas de sus decisiones podían costarle muy caras con la empresa.

De acuerdo a la revista TV Notas que presentó una entrevista con una fuente cercana a la chica de 'Las Perdidas', la rubia está recibiendo un severo castigo de la televisora luego de que echara para atrás de última hora de la producción de Juan Osorio, quien incluso le había mando escribir un personaje especial para la telenovela Amor Sin Receta que estrenará en 2024.

Según la fuente antes citada, la influencer recibió un regaño y le dejaron en claro que debe consultar antes de tomar decisiones tan importantes, así que al haberle dado prioridad a su trabajo en redes sociales y proyectos individuales, ahora le habrían quitado importantes campañas con algunas marcas, patrocinios y hasta un programa que iba a conducir en Navidad.

Y es que lo que más les habría calado a los ejecutivos fue que de un día para otro anunció su rechazo al proyecto vía redes sociales, lo cual generó un gran escándalo, así que el informante que es cercano a ella indicó que no está acostumbrada a rendir cuentas, por lo que el haberse convertido en empleada más de la empresa le está costando trabajo, dado que únicamente se arreglaba con su mánager Joel Echeverría.

Les dijo que a ella no le gustaba ni le llamaba la atención hacer esos proyectos. Que ella era más de redes y de eventos que de estar encerrada en los foros. A esto le respondieron que había firmado un contrato y que tenía que obedecer. Ahora vendrán cambios en el trabajo para ella. Ya no estará tan presente como se esperaba", se lee en la publicación.

Por su parte, Wendy Guevara mencionó que le hubiera gustado grabar la telenovela, pero no se sentía preparada para hacer un buen trabajo, pues debido a que desde que salió del reality no ha parado de trabajar se siente agotada y todavía le faltan muchos shows de gira por cumplir, así que no pretendía encerrarse a grabar varios meses.

Sin embargo, ahora deberá acatar las órdenes de los ejecutivos y encontrar un balance entre sus proyectos y los de la televisora, pues aunque no corre riesgo de que le quien su exclusividad sí de que la dejen bloqueada y en el olvido, así que ahora está enfocada en la promoción de Wendy: Perdida pero Famosa de Vix, la cual podría tener una segunda temporada el próximo año.

