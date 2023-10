Comparta este artículo

Ciudad de México.- El amado personaje, 'Bob Esponja Pantalones Cuadrados' está de regreso con Nike, y en esta ocasión sigue viniendo acompañado de 'Patricio Estrella' y todos sus amigos, quienes son los protagonistas de la creación del diseñador Andrew Chiou, quien sacó la línea Nike 'Dunk Low What the Under the Sea', con la que busca que los parlanchines animales marinos estén en una silueta tan icónica.

Cabe recordar que en la actualidad Andrew Chiou, es el director de arte de la Jordan Brand, además de ser un fanático de animés como Dragon Ball y Sailor Moon, sin dejar de lado su gran colección de cómics entre otras cosas, motivo por el que se inspiró en volver a traer a la esponja marina que estuvo presente en la vida de mucho jóvenes que están a punto o ya pasaron a la tercera década.

Bob Esponja regresa con Nike y llevará a 'sneakerhead' a vivir debajo del mar

Y es que al momento solo se trata de unos tenis customizados que podrían ser una realidad para el público que espera con ansias una colaboración así ya de forma de venta al público en general, pues Bob Esponja aparece representado por el color amarillo de su ¿piel? En el swoosh lateral, algo que es sumamente llamativo para algunos usuarios de los sneakers que siempre buscan lo mejor.

Cabe recordar que Chiou, retomó el concepto que ya utilizó para unas zapatillas de Super Mario Bros, pues le hará uno cada personaje, entre los cuales se encuentran 'Calamardo', 'Don Cangrejo', 'Arenita', 'Gary' y muchos más, quienes no han sido mencionados pero en redes sociales, muy pronto podrían dejarse ver ante algunos fanáticos de la serie animada de Nickelodeon.

Fue en 2021, cuando el reconocido jugador de baloncesto Kyrie Irving, decidió plasmar a los personajes de la trama en unas Nike de su propia línea en la que tuvo a casi todos los personajes principales que sus llamativos colores le daban una característica singular que fue del agrado del público y por obvios motivos estas fueron sold out en cuestión de minutos en algunos países.

Fuente: Tribuna