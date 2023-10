Del Jazz al Rock: Diez bajistas legendarios que revolucionaron el mundo de la música

Comparta este artículo

Ciudad de México. Escuchar música o asistir a un concierto es, sin duda, una de las actividades preferidas en todo el mundo. Por lo general, en casi todas las funciones musicales, solemos prestar especial atención a ciertos instrumentos o integrantes de una agrupación. A veces, quien suele destacar más es el cantante, generalmente el frontman, que dirige al público y levanta los ánimos, logrando que la audiencia cante efusivamente las letras de las canciones en estadios o auditorios.

Sin embargo, uno de los miembros más olvidados de una banda suele ser el bajista, a veces conocido por muchos como "el que toca la guitarra de cuatro cuerdas". Cuando alguien no está muy familiarizado con la distinción de instrumentos, con frecuencia se olvida de uno de los más importantes en una agrupación.

El bajista es aquel que maneja las notas graves y suele ser más importante de lo que se cree. El bajo eléctrico, al ser un instrumento de notas graves, es más difícil de percibir, especialmente en dispositivos que no están adaptados para ello, como los teléfonos móviles. No obstante, es la columna vertebral de una canción.

Es por eso que en el siguiente artículo, recordaremos a algunos de los bajistas más famosos y reconocidos de la historia, figuras que varias publicaciones, como Rolling Stone o Billboard, han destacado en sus páginas. A continuación, te presentamos la lista y te invitamos a escuchar sus potentes líneas de bajo que dan vida a las bandas, y que, sin duda, no serían lo mismo sin ellos. ¿Ya los conocías a todos?

1.- Flea - Red Hot Chili Peppers

Flea, cuyo nombre real es Michael Peter Balzary, es un ejemplo perfecto de un bajista que no puede ser opacado, incluso cuando comparte escenario con músicos de la talla de John Frusciante. Su alocada personalidad y su impresionante habilidad con el bajo lo convierten en un infaltable en las listas de los mejores bajistas. Canciones como By the Way, Stone Cold Bush, y Aeroplane son ejemplos de su talento y creatividad.

2.- Paul McCartney

Paul McCartney es una verdadera leyenda del rock a nivel mundial. Comenzó su carrera como parte de The Beatles y luego continuó con una destacada carrera como solista y con su banda Wings. Sus líneas de bajo son la base de éxitos inmortales como Come Together, Taxman, I Want You (She's So Heavy), y Silly Love Songs, entre muchas otras.

3.- John Paul Jones - Led Zeppelin

John Paul Jones, nacido en Londres en 1946, es conocido por ser el bajista y tecladista de la icónica banda británica Led Zeppelin. Su habilidad musical y composiciones, incluyendo canciones como Stairway to Heaven, Immigrant Song, y Whole Lotta Love, lo convierten en uno de los bajistas más influyentes en la historia del hard rock y el rock clásico.

4.- Roger Waters - Pink Floyd

Roger Waters, bajista y miembro fundador de Pink Floyd, es una figura clave en la historia de la música. A través de sus composiciones y líneas de bajo, Pink Floyd se convirtió en una de las bandas más influyentes del mundo. Álbumes como The Dark Side of the Moon presentan su trabajo distintivo. Waters dejó una marca indeleble en canciones como Comfortably Numb, Money, Wish You Were Here, y Another Brick in the Wall, entre muchas otras.

5.- Jaco Pastorius

Jaco Pastorius fue un innovador del bajo eléctrico y del jazz fusion. Su habilidad para tocar el bajo sin trastes y su capacidad para asumir un papel de solista revolucionaron la forma en que se percibía el bajo en la música. Colaboró con músicos de renombre y dejó un legado duradero en el mundo del jazz y la música en general.

6.- Marcus Miller

Marcus Miller es otro virtuoso del bajo con un estilo que abarca el jazz fusion, el jazz y el funk. Aprendió a tocar el bajo a una temprana edad y colaboró con leyendas como Miles Davis. Su versatilidad y maestría lo colocan entre los mejores bajistas de todos los tiempos.

7.- Victor Wooten

Victor Wooten, apodado 'el Michael Jordan del bajo,' es considerado uno de los mejores bajistas de los años 1990. Revolucionó la forma en que se toca el bajo, desarrollando técnicas únicas y contribuyendo al papel del bajo en la música moderna.

8.- John Entwistle - The Who

John Alec Entwistle, bajista de The Who, es el responsable de llevar el bajo de ser un mero acompañante rítmico a ser un elemento con vida propia en las canciones. Su influencia se extiende a otros bajistas destacados del rock, como Geddy Lee de Rush, Steve Harris de Iron Maiden y John Deacon de Queen.

9.- Abraham Laboriel

Abraham Laboriel, conocido como el bajista de sesión más ampliamente utilizado de nuestro tiempo, ha participado en más de 4 mil grabaciones y bandas sonoras. Su versatilidad y habilidad lo han convertido en una figura destacada en la industria musical.

10.- Paz Lenchantin - Pixies

Las mujeres no pueden faltar en esta lista, y por eso tenemos a Paz Lenchantin, bajista de Pixies, es una talentosa multiinstrumentista que se unió a la legendaria banda después de la salida de Kim Deal. Su contribución a Pixies ha sido fundamental en su evolución musical.



La lista podría ser extensa, y sin duda han quedado excluidos muchos, pero estos músicos son algunos de los mejores y más reconocidos en la historia de este instrumento. Vale la pena mencionar que, según el sitio especializado Music Radar, conforman los 30 mejores bajistas en la historia de la música.

En el ranking figuran nombres como Simon Gallup de The Cure, los ya fallecidos Chris Squire de Yes y Mick Karn de Japan , además de otros ilustres de las cuatro cuerdas como Peter Hook de New Order, John Taylor de Duran Duran y John Deacon de Queen. En relación a Gallup, el sitio lo destaca como el artífice "de algunas de las mejores líneas de bajo jamás creadas en el post-punk".

Geddy Lee (Rush) Jaco Pastorius John Entwistle (The Who) Simon Gallup (The Cure) JJ Burnel (The Stranglers) Steve Harris (Iron Maiden) Jack Bruce (Cream) Chris Squire (Yes) Billy Sheehan (Mr. Big) Les Claypool (Primus) Paul McCartney Cliff Burton (Metallica) John Paul Jones (Led Zeppelin) Nikki Sixx (Mötley Crüe) Mick Karn (Japan) Flea (Red Hot Chili Peppers) Victor Wooten James Jamerson (Marvin Gaye) Lemmy Geezer Butler (Black Sabbath) Suzi Quatro Gene Simmons (Kiss) Peter Hook (New Order) John Myung (Dream Theater) Duff McKagan (Guns N' Roses) Mark King Stanley Clarke (Return to Forever) Tony Levin (Peter Gabriel, King Crimson) John Taylor (Duran Duran) John Deacon (Queen)

Fuente: Tribuna