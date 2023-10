“El dolor es masivo”: Larisa Mendizábal habla de la infidelidad que vivió por culpa de Adianez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un mes de que se destapara la infidelidad de Adianez Hernández, quien terminó con su matrimonio de 11 años y con la relación de Larisa Mendizábal, la actriz reapareció en redes sociales para compartir lo difícil que le ha resultado asimilar este proceso en su vida, así como a mostrar la importancia de cuidar la salud mental.

La estrella de programas como Lo Que Callamos Las Mujeres tenía una relación de años con Augusto Bravo, quien se relacionó con la esposa de su expareja y padre de su hijo, Rodrigo Cachero, protagonizando un enredoso drama familiar, por lo que ahora se ha enfocado en trabajar para tratar de superar el engaño del que fue víctima.

Fue desde su cuenta de TikTok, donde Larisa publicó un video en el que abrió su corazón y quiso generar empatía hacia todas las personas que atraviesan por una situación similar, la cual asegura que deja importantes daños: "Viví una infidelidad y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida", comenzó platicando.

De igual forma, la colaboradora de TV Azteca enfatizó en que la ciencia ha demostrado que enfrentar una infidelidad deja estragos: "Puede causar graves daños a nuestra salud mental que pueden ser duraderos y devastadores", describió y señaló que la tristeza es indescriptible, por lo que paso varios días llorando, además de experimentar ataques de pánico.

Al ser consciente de que no estaba bien, Larisa comparte que hizo lo posible por mejorar y salir de ese agujero: ejercicio, dieta sana, terapia, leer sobre la infidelidad y que aun así no veía cambios, por lo que detalló que la infidelidad no es algo fácil de superar, pues representa un abuso de confianza y una desconsideración a los sentimientos del otro.

Cuando hay una infidelidad el dolor es masivo, violento y destructivo", puntualizó Larisa Mendizábal.

La famosa indicó que al ser una traición de alguien tan cercano que supuestamente nos amaba, la realidad es que es normal experimentar enojo, sentirse usado y burlado, lo cual destruye la identidad de las dos personas, por un lado de la persona que engaña ya que se vuelve un desconocido, mientras que la persona que fue engañada, como es su caso "sentimos que no somos la misma porque nuestro pasado y futuro queda destruido".

Debido a que algunos la han juzgado por seguirse sintiendo mal, la actriz fue contundente al señalar que no es algo extraño ya que vivir un engaño de esta manera desestabiliza emocionalmente y asegura que no se debe minimizar, pues no se trata de un drama barato ya que deja traumas y que sus síntomas se comparan con el trastorno de estrés postraumático lo cual presenta dolores de cabeza, insomnio, fatiga, ira, angustia, falta de concentración, ataques de pánico e irritabilidad, así que con su testimonio espera ayudar a otras personas que enfrentan el mismo dolor.

