¿Es gay? Tras volver a Televisa, Fernando Colunga expone inesperado secreto y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el año 2016, Fernando Colunga se había mantenido alejado de las telenovelas de Televisa y de la prensa mexicana pues optó por retirarse de la actuación y mantener su vida privada fuera del ojo público, como acostumbra. Sin embargo, ahora que volverá a la pantalla con el remake de El Maleficio, el galán mexicano ha decidido hablar como nunca antes de su intimidad y filtró un inesperado secreto sobre su vida sentimental.

El histrión de 57 años, quien ha enfrentado rumores sobre ser gay ya que no ha presentado a alguna novia y sigue sin casarse, dio una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube en la cual explicó los motivos por los que ha decidido mantener una vida privada alejada del foco público. Incluso, Colunga aceptó abrirse un poco más y sorprendió al admitir que actualmente tiene una pareja estable e incluso están buscando convertirse en padres.

Nunca hablo de mis parejas porque, primero, cuando tú eres chico y creces en una familia muy respetuosa te dicen: 'un caballero no tiene memoria', es lo primero que te enseñan, y luego es todo lo contrario, entonces, si no dices, está mal y yo aprendí de la manera más ruda eso", contó.

El protagonista de las exitosas telenovelas María, la del barrio, Amor real, Alborada, Pasión, Soy tu dueña y Pasión y Poder reconoció que tiene una relación, la cual no esconde, pero tampoco pretende dar a conocer. "Viniendo con mi mujer, yo me he encontrado un montón de gente en los aviones, periodistas muy respetables que nada más me ven y me dicen 'no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú'".

Tras estas declaraciones, el histrión explicó que a su consideración, sacar a la luz pública su relación podría desgastarla y finalmente no le dejaría nada positivo: "Este negocio es muy complejo que te demanda mucho, que te absorbe el alma, el corazón, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, para disfrutarlos, para nosotros", explicó Fernando, quien el 13 de noviembre estrenará su nuevo proyecto en el Canal de Las Estrellas.

Siguiendo con sus fuertes e inesperadas declaraciones, Colunga compartió su deseo de convertirse próximamente en padre y reveló: "Yo estoy en el proceso... yo soy niñero, yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera". Asimismo, el intérprete se desvivió en halagos hacia su actual pareja, pero de igual manera no quiso revelar identidad ni mayores datos sobre ella.

Yo sí creo en el destino, de repente la vida te lleva por otro camino, a veces mi trabajo es bien demandante y difícil, ahora me aguantan y me entienden... es difícil que entiendan la situación, afortunadamente mi mujer me entiende", señaló.

Fuente: Tribuna