Fer Corona confirma que Poncho de Nigris conoce a Isis Serrath, ¿tuvieron romance?

Ciudad de México.- Poncho de Nigris se metió en una gran polémica tras lanzar comentarios despectivos acerca de Isis Serrath, a quien dijo no recordar y se metió con su aspecto físico, lo cual provocó el enojo de la influencer, quien desde sus redes sociales indicó que se conocen muy bien y que si quisiera podría poner a temblar su matrimonio, dejando entrever que pudo haberla tratado de conquistar.

Marcela Mistral se incomodó con estos comentarios y cada que le cuestionaban acerca del tema se limitaba a decir que la exestrella de Enamorándonos buscaba colgarse de la popularidad de su esposo tras su paso por La Casa de los Famosos México y la bloqueó en todas sus redes sociales, asegurando que no le afecta lo que pueda decir.

Por su parte, Poncho negó conocerla y como era de esperarse Serrath no se callada y filtró algunas conversaciones y videos en los que se les ve juntos, pues al parecer en su momento tenían una buena relación ya que mientras el regiomontano trabajó en Guerreros ella era novia de su compañero Fer Corona, así que de ahí comenzaron a tratarse.

Por esta razón, el cantante de regional mexicano confirma que se conocen e incluso sabe que la también modelo llegó a ir a la inauguración del restaurante de De Nigris: "Si la conoce, porque hasta fue a Monterrey a su pastelería y todo. Hay fotos con ella y con la Musa", reveló el famoso ante los medios.

Fer Corona desmiente a Poncho de Nigris; sí conoce a Isis Serrath | Imagen especial

Debido a que ya tiene tiempo que terminó su relación con Serrath, Fer Corona ya no mantiene contacto con ella pero cree que los comentarios que hizo en su contra Poncho la pudieron haber hecho sentir desvalorada ya que si se conocían, además de que ha querido dejar entrever que su carrera no es tan valiosa.

Respecto a si cree que ambos tuvieron algún desliz y por ello el exintegrante del 'Team Infierno' quiere ocultarla, Corona dijo no tener conocimiento, pero espera que no le hayan pintado los cuernos, pues reconoce que sí le afectaría enterarse de algo así: "No sé, pero espero que no haya sido mientras andaba con ella".

Hasta ahora, la polémica entre estos famosos se ha calmado, pues después de mostrar que si se conocen, Isis Serrath prefirió no mostrar las supuestas pruebas comprometedoras de Poncho, quien y no quiere que le pregunten de ella ya que asegura que lo único que quiere es acaparar reflectores a base de crear falsas polémicas.

Fuente: Tribuna