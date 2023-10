Ferka revela que Christian Estrada sigue sin cumplir con la manutención de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque parecía que las cosas entre Ferka y Christian Estrada estaban mejorando por el bien de su bebé, la realidad es que están lejos de llegar a un buen acuerdo, pues en una reciente entrevista la actriz reveló que su exesposo sigue sin cumplir con sus responsabilidades de padre, por lo que se ha tenido que enfocar en trabajar para poder sacarlo adelante.

La estrella de Televisa compartió que después del éxito que vivió con La Casa de los Famosos México le han llovido nuevas propuestas, por lo que seguirá deleitando a sus fans en la pantalla, pero por ahora su intención no es volver a los shows, pues quiere seguir explotando su profesión como actriz, pues de este modo también está más al pendiente de su pequeño Leonel: "Yo también quiero dejar un ratito a un lado los realitys y buscar oportunidades en la actuación. Es la parte que me mueve más".

Ferka advirtió que pronto dará noticias acerca de su nuevo proyecto, pues hasta ahora todo está en propuestas y de aprobarse será en noviembre cuando lo dé a conocer, pero asegura que seguirá tocando puertas ya que su hijo depende completamente de ella, lo cual causó duda entre los reporteros, quienes le cuestionaron si no recibe nada de Estrada, quien había insistido en poder tener convivencia con él.

En este sentido, la exintegrante del 'Team Cielo' reconoció que se dio por vencida en la batalla legal, así que aunque hace unas semanas indicó que llevará las cosas por la paz con su ex, asegura que no hay tanta disposición de su parte ni interés, pues hasta ahora no le ha dado nada para los gastos del pequeño, dinero que debe darle por derecho ya que tiene necesidades que cubrir, pero ya no tiene la intención de exigirle nada.

Ferka revela que Christian Estrada es un padre irresponsable | Imagen especial

No deposita ni un peso. Mantengo a mi hijo desde que nació. He tratado de que esto se arregle, pero si la otra parte no tiene la disposición y el interés, pues yo más no puedo hacer", detalló Ferka.

Por lo anterior, la famosa destacó las dificultades que representa ser madre soltera y la poca acción que tienen las autoridades para respaldarlas, pero no es algo que le preocupa ya que desde joven ha buscado la forma de salir adelante y tiene claro que no ocupa de nadie para atender a su bebé como merece: "Seguiré trabajando para mantener a mi hijo yo sola. No necesito ni de él ni de nadie para sacar a mi hijo adelante".

Fuente: Tribuna