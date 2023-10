Gigi Hadid enfrenta críticas del gobierno israelí por su apoyo al pueblo palestino

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La supermodelo internacional Gigi Hadid se encuentra en medio de una controversia tras expresar su apoyo al pueblo palestino a través de su historia de Instagram. Su publicación generó una respuesta del gobierno israelí, lo que desató un debate sobre la situación en Oriente Medio y el papel de las celebridades en la política internacional.

El fin de semana, Hadid compartió un gráfico en su historia de Instagram que decía: "No hay nada judío en el trato del gobierno israelí a los palestinos". En la publicación, Hadid también declaró: "Condenar al gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no es apoyar a Hamás".

El gobierno de Israel respondió rápidamente a la publicación de Hadid a través de su propia historia de Instagram, señalando que "no hay nada valiente en la masacre de israelíes por parte de Hamás". La cuenta oficial del Estado de Israel incluso etiquetó a Gigi Hadid directamente en sus mensajes, cuestionando su conocimiento de los eventos recientes y acusándola de ignorar la violencia sufrida por los israelíes.

Instagram Gigi Hadid

En sus publicaciones, el gobierno israelí compartió una imagen impactante de una niña asesinada a sangre fría por terroristas de Hamás, subrayando la gravedad de la situación en la región.

Gigi Hadid no ha condenado explícitamente las acciones de Hamás ni calificado su terrorismo de antisemita en sus declaraciones. Sus palabras han generado debate, ya que algunos activistas propalestinos han expresado opiniones similares a las de la supermodelo, mientras que otros han apoyado la lucha de Hamás.

La familia Hadid, de ascendencia palestina, ha expresado su apoyo a la causa palestina en el pasado. Las declaraciones de Gigi Hadid se suman a una serie de mensajes de sus hermanos y familiares en los que se solidarizan con el pueblo palestino.

Instagram Estado de Israel

La controversia ha generado un intenso debate en las redes sociales y ha llevado a reflexionar sobre el papel de las celebridades en la política internacional y la importancia de abordar de manera equitativa y comprensiva los conflictos en Oriente Medio.

Desde el estallido de la última guerra en la región, desencadenada por un ataque terrorista respaldado por Irán que mató a israelíes y palestinos, el conflicto ha dejado una huella indeleble en la conciencia global. A medida que las partes involucradas buscan soluciones y se plantean preguntas difíciles sobre el camino a seguir, las voces de figuras públicas como Gigi Hadid continúan generando discusiones en todo el mundo.

