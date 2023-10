Guardaespaldas de Taylor Swift regresa a Israel para unirse a la lucha contra Hamás

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Un guardaespaldas no identificado de la famosa cantante Taylor Swift, que se hizo viral por su dedicación y eficiencia en la protección de la artista durante su gira Eras Tour, ha regresado a Israel para unirse a la lucha contra los terroristas de Hamás. Su decisión de volver a Oriente Medio se produce tres meses después de su destacada actuación como miembro de seguridad de Swift.

El guardaespaldas, que según informes previos fue miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), expresó su profunda preocupación por la violencia en la región y su deseo de no quedarse de brazos cruzados mientras las familias eran afectadas por los conflictos. En su mensaje, hizo un llamado a los demás para no permanecer pasivos y enfatizó la importancia de no estar en el "lado equivocado de la historia".

El guardia de seguridad de Taylor Swift ha regresado a su casa en Israel

Este guardaespaldas recibió elogios de todo el mundo por su destreza y atención durante un concierto de Taylor Swift. Un video de TikTok que mostraba cómo escoltaba a la cantante fuera del escenario mientras escaneaba rápidamente a la multitud en busca de posibles amenazas se volvió viral. Los fans quedaron impresionados por su capacidad para evaluar a miles de personas en cuestión de segundos. Algunos comentarios destacaron su profesionalismo y compromiso con la seguridad de Swift.

A pesar de sus habilidades como guardaespaldas, Taylor Swift recientemente ha sido objeto de críticas por "fans decepcionados" debido a su aparente "autopromoción desvergonzada" en el estreno de su exitosa película Eras Tour. Los seguidores expresaron su insatisfacción por el silencio de la cantante en medio de los ataques terroristas en Israel que han resultado en la pérdida de vidas de miles de personas.

La comunidad judía y otros seguidores han expresado su decepción por la falta de comentarios de Taylor Swift sobre la situación en Israel. Algunos consideran que, dada su influencia con más de 274 millones de seguidores en sus redes sociales, podría utilizar su plataforma para concienciar sobre la crisis o promocionar recursos de ayuda. Sin embargo, hasta la fecha, Swift ha permanecido en silencio en medio de los acontecimientos en la región.

La película Eras Tour documenta una serie de conciertos agotados de Taylor Swift en el SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el verano. La gira ha sido un repaso de los 17 años de carrera de la artista y ha sido muy exitosa.

La crisis actual en Israel se desató después de una serie de ataques de Hamás que provocaron una escalada significativa en el conflicto, causando la muerte de numerosas personas. A medida que los eventos continúan desarrollándose en la región, la decisión del guardaespaldas de Taylor Swift de unirse a la lucha en Israel subraya la importancia de la situación y su impacto en una amplia variedad de personas en todo el mundo.

