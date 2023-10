Horóscopos chinos para hoy 16 de octubre; descubre tu suerte en el amor, dinero y salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es probable que en estos días hayas sentido un tremendo bajón de energía, lo que te ha llevado a sentirte nostálgico, reflexivo y en algunos casos un tanto deprimido, pero no te preocupes, esto es derivado de la energía negativa que se soltó tras el eclipse solar, por lo que en unos días deberías de comenzar a notar que la energía positiva te embarga. Mientras eso ocurre, presta atención a las siguientes predicciones de los horóscopos chinos.

Este lunes sentirás que te inunda una sensación de productividad derivado de un buen fin de semana de descanso, lo que significa que podrás concentrarte en tus tareas, lo que te ayudará a alcanzar tus objetivos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Las personas regidas por el signo del Buey tendrán un día lleno de oportunidades para mejorar su vida, ya sea laboral o amorosa. Únicamente debes tener los ojos bien abiertos para no dejarlas ir.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Ten cuidado, los cambios en tu vida están a la vuelta de la esquina. Es probable que pases por algunas situaciones complicadas, por lo que debes hacer ahínco de toda tu energía positiva para sobreponerte a esto.

Descubre tu suerte con los horóscopos chinos de hoy

Créditos: Pixabay

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Las personas que nacieron con el signo del conejo podrían estar saliendo de una racha negativa, lo que resulta fantástico, porque comenzabas a desesperarte. Es hora de reflexionar sobre todo lo que has aprendido en este proceso y sobreponerte para volver a brillar.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 )

Este día tendrás éxito en todo lo que te propongas, ya sea en cuestiones laborales o de estudio. También será un buen día para realizar inversiones que te aportarán grandes ganancias.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Las personas que nacieron en el signo de la Serpiente sentirán que su lado más creativo y original quiere salir a la luz, por lo que es recomendable que no lo contengas y lo apliques en diferentes áreas de tu vida. En el romance podrás disfrutar de un día con tu pareja.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

El día de hoy el entusiasmo se dejará ver en tu personalidad, lo que te permitirá realizar tus tareas con eficacia y rapidez. No te olvides de hacer ejercicio o podrías enfermarte.

Descubre tu destino de la mano de los horóscopos chinos

Créditos: Pixabay

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

El día de hoy estarás más empático de lo habitual, lo que podría llevarte a entender de mejor manera a tus seres queridos, esto te ayudará a fortalecer tus relaciones personales.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es hora de salir de la coraza en la que te has metido a nivel amoroso. Es posible que una persona cercana a ti te haya estado rondando y no te hayas dado cuenta. Así que, no dejes ir la oportunidad y descubre quién es tu enamorado secreto.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Las personas que nacieron con el signo del Gallo podrían tener un día lleno de pesimismo, pero no te dejes llevar por esto. Mantente cerca de la luz, verás que todo lo que estás haciendo te dará frutos muy pronto.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es momento de respirar aire puro y de conectarte con la naturaleza, así que, en cuanto tengas la oportunidad abraza a un árbol o date una escapada a un parque, montaña o bosque. Esto te ayudará a replantearte de mejor manera donde estás parado y a dónde quieres llegar.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Las personas con el signo del Cerdo notarán que las personas que los rodean necesitan de ellos, por lo que es momento brindar una mano amiga a quien lo necesita. Recuérdalo: ¡Hoy por ti, mañana por mí!

Fuentes: Tribuna