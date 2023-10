Horóscopos Mhoni Vidente para hoy 16 de octubre: Conoce que te depara el día según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida astróloga, Mhoni Vidente, como cada día ha dejado en sus redes sociales los horóscopos para este lunes 16 de octubre del 2023, en el que vas a poder conocer que te depara este día, ya sea desde encontrar el amor con mayor compatibilidad hasta buscar cambios en tu actitud, según tu signo zodiacal, dándote consejos sobre como proceder.

Aries

Recuerda que en el amor debes de ser leal y saber que deseas, pues no es correcto que juegues con los sentimientos de dos personas, por lo que enfócate en cautivar un corazón. Tus signos más compatibles será el de Capricornio.

Tauro

Es momento para que luches siempre por tus ideales y no te dejes manipular por nadie, que entiendas que si lo piensas y te esfuerzas lograrás todo lo que te propongas, no te rindas y no dejes de ser constante.

Géminis

Deja de lado las personas negativas en tu vida que solamente están restando a tu vida, rodéate de personas positivas, y aprende a controlar tu carácter, pues tus palabras hieren más que los golpes.

Cáncer

No inventes pretextos para no ser feliz, el arcángel Gabriel te guiará a la felicidad y tus necesidades serán resueltas con más abundancia económica.

Leo

Es momento de que comiences a rodearte de personas que son tan positivas y empáticas como tu, no te aferres a aquellas personas que no vibran a tu nivel y solamente son tóxicos y que solo te quitan y no dan nada.

Virgo

Ha llegado tu oportunidad para que trates de crecer en nivel personal y dejar atrás todo lo que no te hace bien, lo que no es para ti y que solamente te mantiene atado a un lugar sin dejarte crecer.

Libra

Debes tratar de cambiar tu mentalidad y buscar crecer en cada aspecto de tu vida, haz más planes ambiciosos, busca más de lo que tienes, la fortuna está de tu lado y la riqueza llegará sin límites.

Escorpio

Es el momento en el que busques un nuevo trabajo en el que te paguen mejor y tenga un mejor ambiente laboral, con mejores oportunidades de crecimiento.

Sagitario

Debes dejar a un lado las indecisiones y enfrentar con gran fuerza tu destino para que todo se resuelva sin complicaciones, no mires atrás y no dejes de avanzar hacía lo que tienes en frente.

Capricornio

No debes dejar tu palabra de lado, es importante que seas cumplido con todos los compromisos a los que te haz propuesto realizar, y sobre todo no dejar para lo último pagar las deudas.

Acuario

Debes de aprender a controlar tu ira, pues los problemas que tienes para controlar tu enojo podría traerte severas consecuencias que podrían lastimar mucho a los demás, trata de medirte y pensar mejor.

Piscis

Esta semana vas a encontrar el amor y tus signos más compatibles para las relaciones amorosas son Cáncer, Escorpio y Capricornio, y tu mejor día de la semana será el miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui