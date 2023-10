A más de 20 años de su ruptura, Britney Spears se iría contra Justin Timberlake en su nuevo libro

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el principio del milenio, cuando Britney Spears y Justin Timberlake se encontraban en la cima de sus carreras. Cualquiera que los recuerde en aquel entonces, podría decir que estaban en su mejor momento, no solo laboralmente hablando, sino en lo personal, ya que, ambos eran considerados como la pareja más querida de la farándula estadounidense.

Pero todo aquello llegó a su fin en el año 2002, cuando anunciaron su abrupta separación, dejando a sus millones de fans anonadados, sobretodo porque nunca brindaron una explicación pública sobre por qué habían decidido tomar distintos rumbos. Sin embargo, a lo largo de estas más de dos décadas, los cantantes han dejado entrever algunas cosas en distintas entrevistas, en la que son cuestionados sobre su rompimiento.

En dichas rondas de preguntas y respuestas se ha dejado entrever que Britney Spears habría engañado a Justin Timberlake, lo que los llevó a su separación, pero como se comentó anteriormente, nada de esto está confirmado. Entre otras cosas, los cantantes llegaron a lanzar algunas canciones que fueron vistas por los entusiastas del tema como posibles mensajes entre ellos, tal fue el caso del tema Cry Me a River, en donde el exmiembro de NSYNC menciona: "No era como si solo hubieras hablado con él y lo supieras".

Justin Timberlake estaría aterrado por el nuevo libro de memorias de Britney Spears

Por otro lado, Britney Spears lanzó la canción Everytime, donde se puede escuchar: "Puede haber hecho llover. Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor. Y esta canción es mi perdón". Aunque el tema es algo añejo, la realidad es que la polémica entre ambos famosos revivió recientemente gracias al próximo lanzamiento del libro de memorias de Britney Spears, La mujer en mí, el cual está programado para estrenarse el próximo 24 de octubre.

Según información de algunos medios estadounidenses, la industria del espectáculo del país gobernado por Joe Biden, estaría preocupada por lo que la cantante pudiese revelar ahí, pero sin dudas, quien teme más lo escrito por la también actriz es el propio Justin Timberlake, hecho que fue confirmado por el medio Page Six, quienes tuvieron acceso a una fuente cercana al protagonista del Precio del Mañana.

"Tiene mucha curiosidad por saber qué revelará ella sobre su relación. Lo está consumiendo (a Justin Timberlake)".

Justin Timberlake y Britney Spears fueron de las parejas más populares a comienzos del milenio

Si bien, el libro aún no sale a la luz, el medio US Weekly reveló que el escrito de la famosa atacaría duramente a Justin; sin embargo, dichas afirmaciones fueron contrariadas por un experto editorial, quien afirmó que el libro no se trata de un plan para derribar a Justin, sino que se trata de la propia Britney Spears contando su historia y que es así como debería verse todo el relato, en realidad.

"Esta es Britney que finalmente tiene la oportunidad de contar su empoderadora historia", sentenció el experto.

Fuentes: Tribuna