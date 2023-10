Michelle Salas le habría hecho tremenda grosería a su abuela Sylvia Pasquel el día de su boda por Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El fin de semana pasado, la Toscana Italiana fue el escenario de un evento que podría considerarse "la boda del año" en México. Michelle Salas, miembro de una de las familias más destacadas de este país, los Pinal, e hija del renombrado cantante Luis Miguel, contrajo matrimonio con Danilo Díaz Granados. El lujoso evento se celebró en 'Il Borro', una exclusiva finca de aproximadamente 300 mil dólares al día, según información proporcionada por el programa de entretenimiento Ventaneando.

La boda de Salas y Díaz Granados había generado expectación en la esfera social mexicana debido a la reputación de su familia y la popularidad del famoso padre de la novia. Sin embargo, la noticia que se destacó no fue la magnificencia de la celebración, sino la notable ausencia de Sylvia Pasquel, abuela de la novia, en el evento. Las circunstancias que rodearon esta ausencia son motivo de especulación y polémica.

Foto: Internet

De acuerdo con información proporcionada por Juan José Origel y Joel O'Farrili, presentadores de Con Permiso, Sylvia Pasquel no pudo asistir a la boda debido a un accidente que la llevó a ser hospitalizada unos días antes de la unión matrimonial. Este incidente resultó en su imposibilidad de estar presente en uno de los momentos más importantes de su nieta.

Sin embargo, de acuerdo con Shanik Berman, colaboradora del programa Hoy, hay otro factor que podría haber influido en la ausencia de Sylvia Pasquel. Según Berman, la famosa actriz se habría sentido incómoda debido a una supuesta grosería que recibió con la invitación de la boda. Sylvia Pasquel habría recibido únicamente un boleto para asistir al evento, a pesar de que ella viajó a Europa con su gran amiga Silvia Olmedo. La ausencia de un boleto para un acompañante habría llevado a que Pasquel considerara esta situación como una falta de consideración.

"Que a Silvia no la lleva a la boda, nada más le dieron un boleto, entonces, Silvia viajó con ella por Europa y cuando lleguen a la boda, la Pasquel le va a decir 'nos vemos acabando la boda', que va sola... es una grosería... Como no quieren que se sepa nada, si va o no va Luis Miguel, no invitaron a mucha gente", comentó Berman sobre la situación.

La ausencia de Sylvia Pasquel y las circunstancias que la rodean han generado diversas opiniones y debates en la esfera del entretenimiento y las redes sociales. Mientras tanto, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados celebraron su boda en una majestuosa locación, marcando un nuevo capítulo en la historia de esta famosa familia mexicana.

Fuente: Tribuna