'Shingeki no Kyojin' y 'El castillo vagabundo' tuvieron un hijo y se llama ' Decadence'

Tokio, Japón.- Hace exactamente 10 años, Hajime Isayama y Wit Studios estrenaron uno de los animes que lograría dejar huella en los corazones de miles de otakus alrededor del mundo: Shingeki No Kyojin. Dicha historia te va introduciendo una maraña de misterios que, lejos de resolverse conforme avanza la trama, se va volviendo cada vez más complejo, lo que ayuda a que el lore de la historia se vaya expandiendo cada vez más.

Lamentablemente, el viaje de 'Eren Jeagger' y el resto de la legión de reconocimiento está a punto de llegar a su fin y es que, como todos sabrán, Shingeki no Kyojin estaría estrenando su último capítulo para el próximo mes de noviembre, lo que significa que los fans se quedarían con un vacío en el corazón prácticamente imposible de llenar; sin embargo, ¿qué pasaría si te enterarás que el manga de Isayama parece haber tenido un hijo con El Castillo Vagabundo?

'Decadence' es un anime similar a 'SNK', pero diferente

¡Así como lo lees! Es bien sabido que la industria del anime suele estrenar muchísimas series por año y es posible que no todas tengan gran difusión, por lo que anualmente muchas historias con bastante potencial pierden fuerza, lo que deriva en que no sean tan conocidas para muchos amantes de la cultura pop japonesa. A todo esto súmale los estrenos de series más comerciales como es el caso de Boku no hero academia, Boruto, Kimetsu no yaiba, Jujutsu Kaisen, ente muchas otras, lo que termina restándole importancia a los proyectos pequeños.

Es bajo este contexto que en el año 2020 se estrenó Decadence, un anime que en el papel podría parecer una burda copia de Shingeki No Kyojin, aunque en realidad conforme avanza la trama te vas dando cuenta de que tiene su propia historia y lore, lo que te hace querer darle una segunda oportunidad. Es debido a ello que hasta Crunchynroll incluyó esta historia en su amplio catálogo de anime.

¿De qué trata 'Decadence'?

Decadence presenta un mundo distópico que se desarrolló de esta manera por la aparición de unos seres conocidos como Gadoll, dichos monstruos habrían terminado con el 90 por ciento de la humanidad; mientras que los sobrevivientes se vieron orillados a vivir dentro de una comunidad oculta en el interior de las murallas de un vehículo ambulante, bastante similar al Castillo Vagabundo. La protagonista de esta historia es 'Natsume', una joven que sueña con convertirse en un soldado especial.

Como se mencionó anteriormente, esto podría sonar bastante parecido a SNK, pero la realidad es que la protagonista y 'Eren' cuentan con personalidades distintas y las historias son bastante diferentes entre sí. Cabe señalar que el mundo de Decadence está ambientado en una especie estilo cyberpunk, algo que llama bastante la atención, puesto el primer borrador de SNK planteaba un escenario similar, por lo que podría tomarse como lo que Shingeki No Kyojin nunca llegó a ser.

Fuentes: Tribuna