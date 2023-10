"Terminamos": Eugenio Derbez confirma separación de Alessandra Rosaldo y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de todo su matrimonio, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han enfrentado varios rumores sobre una separación e incluso hasta un divorcio, sin embargo, ellos siempre han echado por tierra estas especulaciones. No obstante, hace algunas horas el actor y productor mexicano rompió el silencio y confirmó que hubo un punto en que su relación con la cantante de Sentidos Opuestos sí había terminado.

El padre de Vadhir, Aislinn y José Eduardo Derbez recientemente ofreció una entrevista a la revista Caras México donde narró todo lo que ha vivido al lado de Ale, con quien contrajo nupcias un 7 de julio del año 2012. Una de las cosas que contó Eugenio fue que él no se quería casar con su ahora esposa y que incluso terminaron por esta razón: "Inconscientemente me pasó algo muy extraño, yo le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del 'incasable', que andaba por aquí y por allá", precisó.

El excomediante de Televisa platicó que Rosaldo le cuestionó si no pensaban formalizar su relación y fue cuándo él decidió que no podían seguir juntos: "Cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: '¿Ya va en serio o no?' y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los 6 años", explicó. Sin embargo, años más tarde el profundo amor que sentían los volvería a unir.

Crédito: Instagram @ederbez

El patriarca de la familia Derbez comentó que luego de separarse de la madre de su hija Aitana, comenzó a trabajar en la película No se aceptan devoluciones y fue gracias al protagonista de esta cinta que entendió que debía 'sentar cabeza': "Esa película que se trata de Valentín, un mujeriego, con miedo al compromiso, que no quería sentar cabeza, sin embargo, llegó esta niña que le cambia la vida", expresó el galardonado al Premio Oscar.

Derbez comentó que mientras realizaba este proyecto, que protagonizó junto a Loretto Peralta, decidió comprometerse con Rosaldo y justo después de terminar la filmación, realizaron su boda: "Entonces sentí que esa era mi vida, me sentí Valentín, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de No se aceptan devoluciones, y al día siguiente, un sábado me casé".

A 11 años de este momento tan importante, el productor de programas como La Familia P.Luche considera que tenía que vivir toda esa experiencia para tener la felicidad que goza en la actualidad: "Mi vida cambió, mi carrera también y fue entonces cuando me mudé a Estados Unidos. Todo estuvo conectado", expresó el intérprete de 62 años.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen una hermosa familia

Fuente: Tribuna