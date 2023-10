VIDEO: Martha Higareda da los detalles sobre cómo Lewis Howes planeó pedirle matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 8 de septiembre, Martha Higareda experimentó un momento emocionante y digno de una escena de película. En ese día tan especial, le dio el "Sí" a su compañero y novio de casi 2 años, Lewis Howes. El emotivo episodio tuvo lugar durante una presentación del empresario en Ohio, Estados Unidos, ahí el youtuber motivacional, entregó a Martha un anillo especialmente diseñado para ella.

La reacción apasionada de la audiencia no se hizo esperar, y los espectadores estallaron en gritos de emoción cuando Howes se arrodilló y reveló la joya. Días después, la actriz mexicana compartió algunos detalles del feliz momento: "Estoy muy contenta, muy…, mucho más que contenta, fue muy sorpresivo porque Lewis fue muy bueno para ir escondiendo las pistas, entonces yo no tenía la menor idea de que iba a ocurrir".

Algo que me gustó fueron dos momentos muy bonitos, uno de ellos es que espero a que estuviera mi familia presente, él es una persona que adora a los latinos, y él siente que tiene un latino él por dentro. Me gustó mucho eso, que consideró mucho a mi familia y espero el momento donde estuvieran mis papás para pedirme matrimonio, lo hizo de una manera muy tradicional, lo cual a mí también me gustó muchísimo", agregó Higareda.

Con respecto a la otra acción que la conquistó del plan de su ahora prometido, Martha reveló: "Otra cosa que fue para mí muy hermosa es que un par de semanas antes, que eso yo no lo supe hasta después de que ocurriera, fue con mi papá, y tuvieron una plática muy hermosa en donde él le pidió la bendición para nuestro matrimonio y eso se me hizo también muy especial".

Pese a lo feliz que se encuentra, la artista mexicana expuso que por el momento tanto Lewis como ella no han empezado los preparativos de su enlace matrimonial por una poderosa razón. "Estamos ahorita los dos tan ocupados que ya cuando tengamos un ratito vamos ahora sí a empezar a planear la boda. Te digo, no me lo esperaba", finalizó.

La pareja vive junta en los Estados Unidos y su historia de amor comenzó en 2022, poco después de que Lewis finalizara su relación con Yanet García, la famosa "chica del clima". A lo largo de su noviazgo, Martha ha compartido con sus seguidores de redes sociales detalles de su relación con el exdeportista estadounidense, siendo muy abierta en este aspecto.

