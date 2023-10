Alec Baldwin enfrenta nueva acusación de homicidio involuntario por tiroteo en el set de 'Rust'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El actor Alec Baldwin se encuentra nuevamente en medio de problemas legales, ya que los fiscales de Nueva México han presentado acusaciones de homicidio involuntario en relación al trágico tiroteo que tuvo lugar en octubre de 2021 en el set de su película Rust, donde la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida.

La noticia fue revelada por NBC News, citando a dos fuentes cercanas al caso. Según una de las fuentes, se espera que estos cargos se presenten ante un jurado a mediados de noviembre.

A pesar de que previamente los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis habían desestimado el cargo inicial de homicidio involuntario contra Alec Baldwin, el nuevo equipo legal de Nueva México tiene la intención de acusar al actor bajo esta acusación, que podría resultar en una pena de hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable.

Foto: Internet

Este desarrollo llega casi dos años después de que Halyna Hutchins recibiera un disparo cuando el arma de utilería que Baldwin sostenía se disparó en el set de filmación el 21 de octubre de 2021. El incidente también dejó herido al director Joel Souza.

Desde ese momento, Alec Baldwin ha sostenido en entrevistas con ABC News y CNN que él no apretó el gatillo del arma que desencadenó la tragedia. "Siento que alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo", expresó Baldwin en una entrevista con ABC News en diciembre de 2021.

A principios de este año, los fiscales retiraron los cargos de homicidio involuntario, argumentando que el arma podría haber sido modificada antes del tiroteo, lo que llevó a su funcionamiento incorrecto. Este análisis se basó en un examen realizado por expertos en balística y pruebas forenses en Arizona y Nuevo México, utilizando piezas de repuesto para volver a ensamblar el arma que Baldwin sostenía, después de que algunas partes de la pistola se rompieran durante pruebas anteriores realizadas por el FBI.

El examen concluyó que el gatillo debió haber sido apretado lo suficiente como para liberar completamente el martillo del revólver de pruebas. La situación legal de Alec Baldwin continuará siendo objeto de atención mientras avanza este caso.

Fuente: Tribuna