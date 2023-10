Britney Spears revela cómo la tutela robó su independencia y creatividad en sus próximas memorias

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La icónica estrella del pop, Britney Spears, de 41 años, ha compartido detalles impactantes sobre su experiencia bajo una tutela que duró 13 años, en un extracto de sus próximas memorias The Woman In Me. La cantante, que recientemente recuperó su libertad legal, describió cómo se sintió como una "niña-robot" durante este largo período. El extracto, obtenido por People, destaca cómo la tutela la "infantilizó" y le arrebató su independencia y creatividad.

El padre de Britney, Jamie Spears, inicialmente fungió como cotutor, junto con el abogado Andrew Wallet. En el extracto, Britney describe cómo la tutela la forzó a adoptar una personalidad en el escenario y cómo se le negaba su propia identidad. Perdió su condición de mujer y se convirtió en una entidad más que en una persona en el escenario, afirmó.

Foto: AP

La tutela afectó gravemente su creatividad artística y su capacidad de disfrutar la vida plenamente. Britney compartió que se le privó de los placeres de la vida, los "supuestos pecados fundamentales de indulgencia y aventura que nos hacen humanos". Además, reveló que la tutela le impidió casarse con su entonces novio, Sam Asghari, y también la prohibió tener más hijos al retener un dispositivo intrauterino (DIU).

Britney también habló de los cambios rápidos en su personalidad causados por la constante falta de libertad. Afirmó que, debido a la tutela, se sentía como una sombra de sí misma y que se le impedía comportarse como un adulto.

La cantante lanzó un contraataque público en junio de 2021, coincidiendo con el movimiento Free Britney, que abogaba por el fin de su tutela. En declaraciones durante una audiencia judicial, Britney acusó a su padre, Jamie, y a otros responsables de la tutela, de controlar su vida y su cuerpo, al tiempo que compartió su deseo de casarse con Asghari y tener más hijos.

El extracto de sus memorias refleja su viaje desde estar atrapada bajo la tutela hasta su emancipación, un hito que celebró en las redes sociales. Aunque recientemente se informó de su separación de Sam Asghari debido a preocupaciones sobre su salud mental, Britney continúa compartiendo su historia en detalle en sus próximas memorias.

Fuente: Tribuna