Eduardo Santamarina confirma infidelidad y hace dura confesión sobre Mayrín Villanueva

Ciudad de México.- El reconocido actor Eduardo Santamarina se ha caracterizado por ser uno de los pocos artistas que no tiene 'pelos en la lengua', por ello es muy común que esté en controversias debido a que habla sin tapujos. Recientemente el galán y villano de Televisa fue captado en un evento público en el que de nueva cuenta hizo fuertes declaraciones ante las cámaras, sobre todo de su matrimonio con Mayrín Villanueva.

En días pasados el antagonista de los melodramas La Desalmada y Nadie como tú compartió a diversos reporteros que solo había una forma de separarse de la madre de su hija menor, Julia, y explicó que sería a causa de una infidelidad: "Ya a estas alturas del partido, ella ya es mi segunda vuelta, ya no tenemos 18 años, entonces ya no llegaría, es más estamos seguros los dos, porque lo hemos hablado que no llegaría ese momento, yo ya no podría y ella igual de una infidelidad".

Santamarina fue muy contundente y detalló que no podría soportar enterarse que Villanueva le haya puesto los cuernos y por ello considera que las parejas deben de hablar cuando ya no se sienten a gusto juntos: "Tenemos familia, los hijos, pero no terminar con una infidelidad, qué horror". Asimismo, el exconductor del programa Miembros al aire declaró que él sí se ve envejeciendo con la guapísima actriz de la serie Vecinos.

Eduardo Santamarina y Mayrín tienen 14 años juntos

Estas declaraciones trajeron repercusiones a 'Lalo', sobre todo porque ninguno de los televidentes ha olvidado que su matrimonio con Itatí Cantoral acabó porque él le puso los cuernos a la actriz con Susana González. Sin embargo, hace algunas horas el reportero Edén Dorantes captó a Santamarina llegando a un evento y aquí aprovechó para preguntarle sobre intimidades de su vida, por lo que el mismo actor recordó el escándalo de la infidelidad.

El periodista cuestionó a Eduardo sobre si de jovencito había sido "un desmad..." y así respondió: "Mucho, desde antes de dedicarme a esto, siempre era muy inquieto, muy travieso, muy noviero". Sin embargo, el intérprete de novelas como Yo amo a Juan Querendón aseguró que en la actualidad esa etapa de su vida quedó muy atrás: "Ya estoy como los leones que se ponen abajo del árbol y ya nada más ven pasar a las gacelas".

Santamarina compartió que en este momento de su vida nunca volvería a ser infiel pero resaltó que definitivamente no se arrepiente de haberlo hecho en el pasado: "Tengo una familia, una esposa maravillosa, pero esas épocas ya pasaron, no me arrepiento de nada que eso es importante decírtelo, no lo digo con orgullo, porque cometí muchos errores pero esos errores me han ayudado a ser la persona que soy hoy", comentó el histrión.

