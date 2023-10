Gigi Hadid y su familia enfrentan amenazas de muerte por apoyar a Palestina

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Gigi Hadid y su familia, incluyendo a su hermana Bella, han sido objeto de amenazas de muerte en medio del actual conflicto palestino-israelí después de que compartieran su apoyo al pueblo palestino en las redes sociales. La familia ha tenido que tomar medidas de seguridad, como cambiar sus números de teléfono, debido a las amenazas que han recibido.

Gigi Hadid, cuyo padre, Mohamed Hadid, es palestino, ha expresado su solidaridad con Palestina en las redes sociales en los últimos días, lo que provocó críticas por parte del gobierno de Israel. Rápidamente, las amenazas de muerte dirigidas a la familia se multiplicaron, y según TMZ, se han visto obligados a cambiar sus números de teléfono después de que estos se filtraran en línea.

También se ha informado que el promotor inmobiliario Mohamed Hadid, padre de Gigi y reconocido apoyo a Palestina, está considerando recurrir al FBI debido a la avalancha de amenazas de muerte que han recibido.

Foto: Internet

Desde el comienzo del actual conflicto palestino-israelí, el número de muertos en ambos lados ha aumentado a 4 mil personas, en gran parte debido a los ataques y enfrentamientos entre Hamas y el gobierno de Israel.

Gigi Hadid manifestó su apoyo al pueblo palestino en sus redes sociales compartiendo un gráfico que decía: "No hay nada judío en el trato del gobierno israelí a los palestinos. Condenar al gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no es apoyar a Hamas". Sin embargo, estas declaraciones desataron una respuesta por parte del gobierno israelí, que la acusó de no condenar los ataques de Hamas.

En respuesta, el gobierno israelí compartió imágenes impactantes en sus redes sociales, incluyendo imágenes de niños heridos y un mensaje dirigido específicamente a Gigi Hadid. Esto generó un debate público sobre el conflicto y las posturas de las celebridades.

Foto: Internet

Gigi y su familia han sido firmes en su apoyo al pueblo palestino, aunque han destacado la importancia de no perpetuar la violencia. Gigi expresó su empatía por la lucha palestina y la ocupación, pero también hizo hincapié en la importancia de proteger a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, religión, etnia o lugar de nacimiento.

Este caso resalta cómo las celebridades que se pronuncian sobre conflictos políticos pueden enfrentar una reacción intensa en las redes sociales, lo que a menudo lleva a discusiones y controversias en línea.

Hasta ahora, ni Gigi Hadid ni su familia han hecho comentarios adicionales sobre el asunto, y se espera que la situación continúe desarrollándose a medida que avanza el conflicto en Oriente Medio. MailOnline ha contactado a los representantes de Gigi, Bella, Yolanda y Mohamed Hadid para obtener comentarios.

Fuente: Tribuna