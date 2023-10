Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY martes 17 de octubre: ¿Cuáles son las predicciones?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Y continúa una semana cargada de energía post Eclipse Solar! ¿Aún tienes dudas sobre tu trabajo, dinero, relación o salud? Si la respuesta es afirmativa, debes consultar el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 17 de octubre del 2023. Aquí, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Pero recuerda que tú eres el responsable de tu camino.

Horóscopo de hoy martes 17 de octubre del 2023 por Mhoni Vidente, la astróloga de los famosos

Aries

En el horóscopo de hoy, martes 17 de octubre del 2023, Mhoni Vidente te recomienda analizar muy bien tus palabras antes de hablar de un tema difícil con tu pareja, podrías herirlo. Algo que esperabas en el trabajo por fin llega, recuerda ser agradecido.

Tauro

Si en verdad va a soltar, hágalo; las palabras se sostienen con acciones. En el horóscopo de hoy, los astros dicen que probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. No tenga miedo de enseñar cariño a la gente.

Géminis

Está gastando como si fuera millonario y no lo es; de hecho, tiene muchas deudas en su historial y es urgente pagarlas de una vez por todas. Tenga cuidado, algún compañero desea brillar más que usted y para todos hay espacio.

Cáncer

Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición y no haga dietas sin pies ni cabeza, pues hasta su salud podría verse perjudicada. Haga las cosas con amor, pero con un sentimiento verdadero; de lo contrario sólo estará esperando.

Leo

Está tratando a sus familiares de una forma injusta, pues ellos no tienen la culpa de sus malas rachas en temas de amor, querido Leo. Aprenda de sus errores. Excelente jornada para las finanzas y para crecer en un negocio.

Virgo

En la reunión de trabajo estará más brillante que nunca, y si busca un ascenso, posiblemente lo consiga. Molestias relacionadas con el estómago, pero pasarán si comienza a comer más sano. También consuma vitaminas, le harán bien a su cutis.

Libra

Para este día, querido Libra, Mhoni Vidente recomienda hablar con seriedad con esa persona especial que desea formalizar. Diga que desea, cómo y cuándo, el Universo le dará todo lo que anhela. No tema ser directo, le dará buenos resultados.

Escorpio

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado, pero que llamará su atención. Si ya está en una relación, debe ser más dulce con esa persona, lo necesita en estos momentos. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero en Internet; podría ser fraude.

Sagitario

Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo y la oficina. Aunque le cuesta, debe ser más amable, querido Sagitario Alimentándose correctamente evitará algún mal y hasta gasto extra por el médico. Finalmente, encontrará la paz interior.

Capricornio

No temas entregar tu corazón a alguien que lo ha estado esperando, querido Capricornio; mereces la felicidad. Sobre asuntos de dinero, ten en cuenta que tus ahorros son para cualquier emergencia. Agradece tenerlos y no sufras al gastar.

Acuario

Todo lo que siembras crece, pero si no plantas nada, no esperes obtener algo especial; ese es el mensaje de Mhoni Vidente para este martes 17 de octubre. En temas de salud, no esperes mejoría si no descansas, es clave para el funcionamiento.

Piscis

Los excesos también se dan en relaciones o amoríos, y podrían hacerte mucho daño, querido Piscis; no te aferres a quien no te suma. Ten presentes fechas de pago, no querrás que los intereses se coman todas tus tarjetas, querido.

