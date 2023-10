Lucía Méndez dispuesta a encontrar el amor a sus 68 años con un argentino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y talentosa actriz de Televisa, Lucía Méndez dejó en shocck a sus miles de seguidores a inicios de octubre, pues ante las cámaras confesó que viajó hasta Argentina para cumplir con algunos proyectos de trabajo, pero también se dio un tiempo para atender el corazón y dijo a ver tenido algunos romances.

Por lo anterior, los seguidores de la intérprete de Corazón de Piedra se cuestionan si realmente logró encontrar el amor en su viaje o si es que sigue en búsqueda de alguien, pues se había mostrado muy entusiasmada e incluso compartió que hace años tuvo una relación fugaz con un actor argentino, así que tiene una atracción peculiar por los hombres de aquel país.

Diario hay romance (en Argentina) Lo recuerdo muy bien, pero amor de lejos, amor de tontos. Era un actor (...) padrísimo, me la pasé muy bien, como 20 días y luego ya me tuve que venir y ya no pasó nada, la distancia mata todo", contó la también cantante.

Aunque Méndez no ha vuelto a pronunciarse acerca de su situación sentimental, fue una de sus amigas la que la hecho de cabeza al asegurar que su corazón ya tiene dueño, lo que por supuesto causó furor ya que desde hace años la famosa no se había dejado ver con nadie, así que de este modo quedaría comprobado que para el amor no hay edad.

Fue en un reciente encuentro con la prensa, donde cuestionaron a Laura León acerca de su amiga, quien supuestamente estaba en búsqueda de galán, pero impactó al decir: ¿Buscar? Ya lo tiene”, fue el indiscreto comentario que lanzó 'La Tesorito' para después indicar que tiene tiempo saliendo con un argentino.

Laura León confirma que su amiga Lucía Méndez tiene galán | Imagen especial

No lo está negando, nada más dijo que iba a buscar lo que ya tiene allá".

Sin embargo, la polémica rubia no quiso ahondar en más detalles acerca de la supuesta relación de Lucía Méndez, pero compartió que también está enamorada y que no necesito viajar tan lejos para encontrar una pareja: "¿Para qué me voy tan lejos?", dijo Laura León acerca de su vida sentimental y destacó que le gusta la belleza nacional.

Respecto a si estaría dispuesta a intervenir en el pleito que sostiene Lucía Méndez con Sylvia Pasquel y Laura Zapata, 'La Tesorito' pidió que no la involucren en ese tema ya que no está dispuesta a tomar partido por ninguna ya que a todas les guarda respeto por su trayectoria, además de que ella no ha tenido problemas con ninguna.

