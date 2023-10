Maya Nazor pondría obstáculos a Santa Fe Klan para ver a su hijo: "No tengo a mi niño"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan dejó en shock a sus fanáticos con la reciente entrevista que otorgó a Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde abrió su corazón al hablar de su pasado y tocar temas sensibles como su separación con Maya Nazor, quien asegura no le deja ver a su hijo como él quisiera, situación que lo tiene triste ya que se ha perdido de convivencias con el pequeño Luka.

Aunque parecía que tras culminar su relación todo era armonioso entre el rapero y la influencer, ahora el intérprete de Te Iré a Buscar revela que todavía hay algunas diferencias, mismas por las que a veces no puede estar tan seguido con su heredero, lo cual lo lleva a desmotivarse y la música ha sido su refugio, aunque acepta que también su trabajo es otro motivo por el que no ha podido gozar de gran cercanía.

No tengo a mi niño, no puedo estar con él por el trabajo y porque estamos de un lado para otro; no traigo tanta motivación, pero la música es mi mejor medicina. No hay nadie con quien platicar, hay muchas cosas que ni a un psicólogo se lo contaría", comentó el cantante.

De igual forma, el originario de Guanajuato señaló que Nazor pone sus reglas para la convivencia con el menor, así que solo puede verlo cuando ella se lo permite: "Cuando me da chance su mamá. Me siento vivo, desde que llegó Luka fue cuando supe que estoy haciendo en este mundo. Cambié mi manera de pensar, sigo teniendo errores, pero trato de no volverlos a hacer", cuenta Quezada.

El pequeño Luka ya tiene un año y cuatro meses de edad, el pasado 6 de junio le celebraron a lo grande su cumpleaños en Guadalajara, Jalisco, donde se volvieron a reunir Maya y el cantante, conscientes de que a pesar de que las cosas no estén bien entre ellos, siempre van a tener que unirse por el bienestar de su hijo.

¿Por qué se separaron Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Fue en diciembre de 2022 cuando de manera sorpresiva la pareja de famosos hizo oficial su ruptura, tan solo meses después del nacimiento de su hijo, lo cual generó muchas especulaciones, pero hasta ahora ninguno de los dos ha querido adentrarse en detalles los motivos que los llevaron a tomar tan importante decisión, pero descartan que haya existido un tercero en discordia.

A pesar de todo, Maya Nazor y Santa Fe Klan decidieron tomar las cosas con madurez y desde entonces ninguno ha hablado mal del otro, pues prometieron llevar las cosas por la paz para no afectar a su hijo, aunque la rubia ha sido muy criticada ya que muchos la acusan de haberse embarazado para asegurar su futuro con una jugosa pensión, algo que ella ha negado.

