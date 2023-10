"No hay rivalidad": Wendy Guevara le da la bendición a Coco Máxima para su debut en telenovela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa está a punto de estrenar un nuevo melodrama que estará a cargo de la producción de Juan Osorio, quien desde hace algunos meses había compartido que entre su elenco incluiría a la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, quien al final decidió bajarse del barco y tuvieron que buscarle un remplazo para su papel que había sido escrito especialmente para ella.

A escasas semanas de que arranquen las grabaciones de El Amor No tiene Receta se destapo que los protagonistas de la historia serán Claudia Martín y Daniel Elbittar, mientras que la pareja coestelar está conformada por Nicola Porcella y Coco Máxima, la actriz trans que se sumó al proyecto para protagonizar el personaje que originalmente era de la chica de 'Las Perdidas'.

Desde que se destapó la noticia comenzaron las comparaciones ya que muchos fans de la originaria de León, Guanajuato esperaban verla, así que comenzaron a surgir especulaciones de que podría existir alguna enemistad entre ellas, pero Coco se encargó de derribar estas teorías al revelar que Wendy le ha dado todo su apoyo desde que supo que sería ella la elegida.

Fue en una reciente entrevista captada por Eden Dorantes, donde la abanderada de la comunidad indicó que ya tuvo la oportunidad de hablar con la integrante del 'Team Infierno', quien le dio sus mejores deseos en esta nueva etapa que está por explorar: "Wendy está súper contenta y me dio su bendición, porque yo soy 'wendylover' desde principio a fin y que mejor que ella me diga que lo voy a hacer increíble, que está orgullosa de mí, así que ya no me importa lo que digan los demás".

Respecto a su papel dentro de la novela, Coco Máxima no quiso ahondar en detalles por cuestiones de contrato, pero adelanto que estará lleno de inclusión y que se está encargando de cuidar todos los detalles para poner en alto su bandera: "Es una digna representación de la comunidad trans, desde la persona que lo va a hacer hasta todo lo que lleva el personaje y quiero decirle a mi comunidad entera que estén tranquiles de todo lo que van a ver, lo estoy cuidando de manera espectacular".

La también creadora de contenido es consciente de que muchos la podrían atacar cuestionando sus méritos para haber sido elegida, pero pidió que se den la oportunidad de ver su trabajo, además de que asegura que lo único que desea con este proyecto es lucir al barrio mexicano y a la comunidad LGBT+, por lo que está agradecida con Juan Osorio por la oportunidad que le dio y el buen trato que le ha dado.

