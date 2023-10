"Te vas": Productora corre a conductora 'intocable' de 'Hoy'; no la dejó despedirse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz decidió ventilar todos los detalles de su despido del programa Hoy, asegurando que la productora de la emisión ni siquiera la dejó despedirse al aire de los televidentes. Se trata de Roxana Castellanos, quien desde hace 31 años cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y por ello se dice que es de las 'intocables' de la empresa, ya que muy pocos artistas gozan de este beneficio en la actualidad.

La intérprete de novelas como Volver a empezar, La Mentira, Primer Amor... a Mil Por Hora y Alebrijes y rebujos brindó una entrevista exclusiva a Aurora Valle para su programa Confesiones donde recordó que Carmen Armendáriz la sacó del matutino de Las Estrellas de un día para otro. Como se sabe, la guapa regiomontana estuvo en Hoy entre los años 2009 y 2012, y luego en 2018 volvió por unos meses.

Rox explicó que los conflictos comenzaron cuando la productora la quiso encasillar en solo aparecer al aire como comediante: "Con Carmen yo iba como Roxana los cinco días, de pronto me dice Carmen, 'no, ya necesito que vengas dos días de personaje', yo dije 'está increíble porque son tres días de conductora, un día de 'Deyanira' y un día de Paulina Rubio'... Después me dice Carmen, 'no, los cinco días de personaje', y un día me dice 'ya no quiero a 'Deyanira' porque a las señoras les molesta el chicle' y yo le dije a Carmen 'no'".

Roxana Castellanos formó parte de 'Hoy'

Castellanos asegura que no hubo un pleito con la hija de Pedro Armendáriz por esta situación, pero asegura que ella no iba a permitir que su participación en el programa se redujera a solo ser una imitadora: "Es la mejor decisión que pude tomar, respeto a todos mis compañeros, pero quedarme 15 años en 'Hoy' haciendo comedia, no", declaró. Sumado a ello, la ahora conductora de Cuéntamelo YA! asegura que la paga que recibía en esta emisión no le alcanzaba.

La famosa de 50 años, quien no pudo tener hijos, explicó que tuvo que alternar entre teatro y el programa para poder pagar las quimioterapias de su mamá y comentó que la entonces productora de Hoy no le daba permisos para irse a su segundo trabajo: "Eso también fue pleito con Carmen, Carmen me dijo 'lamento mucho lo de tu mamá, pero necesito que estés enfocada aquí', pero 'Hoy' no me pagaba las quimioterapias de mi mamá y el teatro sí".

Roxana también confesó que el sueldo que le daban en el matutino donde compartía con Andrea Legarreta y Galilea Montijo ni siquiera le alcanzaba para sus gastos diarios: "Eran unas madrizas, era no pedir un permiso en 'Hoy' porque me decían '¿cómo que te vas a ir a hacer teatro si es 'Hoy' el programa estelar?' y yo 'sí, pero me pagas dos pesos'... cinco días en 'Hoy' no me daba para tragar". Cabe resaltar que hasta el momento, Carmen Armendáriz de momento no ha respondido a estas controversiales declaraciones.

