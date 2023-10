Tras dejar a José Manuel Figueroa, Marie Claire revela si regresará el anillo de compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber terminado su relación con el reconocido cantante del regional mexicano y también famoso actor, José Manuel Figueroa, la reconocida y muy querida presentadora de TV, Marie Claire Harp, acaba de revelar si ha regresado su anillo de compromiso en una entrevista para Televisa, dejando a todos completamente sorprendidos con esta inesperada revelación.

Como se sabe, el pasado martes 26 de septiembre la revista TV Notas lanzó una entrevista en la que afirman que la presentadora y el cantante "ya no están juntos. La relación que prometían que sería un para siempre, llegó a su fin", declarando que sí fue a causa de lo que dijo Alicia Machado. Dicha separación fue confirmada por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, aunque declaró que todo se dio por cuestiones laborales y expresó maravillas de su ex.

Por ese motivo es que ahora, cuando reporteros del programa Hoy se toparon con la presentadora, le cuestionaron con respecto a si regresó el anillo de compromiso, a lo que ella señaló que: "En este momento de mi vida lo quiero llevar con privacidad, y si en algún momento hay boda lo sabrán y si no hay boda, pues también lo conocerán", dejando en claro que no tiene intenciones de hablar de lo sucedido por el momento.

Marie Claire y José Manuel. Internet

Pero, ante la insistencia del anillo que le entregó el hijo del difunto cantante y autor, Joan Sebastián, recientemente declaró que: "Bueno mira, en tal caso, en dado caso, me preguntarían si se regresaría el anillo de compromiso, he regresado anillos de compromiso en algún momento de mi vida, así como en otros me he querido casar", siendo contundente que aún no se ha decidido del todo su llega o no al altar.

Por ese motivo, sobre la incertidumbre de si llegará o no a decir el sí acepto a José Manuel, la presentadora de Bandamax volvió a recalcar de manera contundente que: "En esta oportunidad, en este momento, he querido reservar un poquito este aspecto de mi vida privada, porque siento que cada vez que lo expongo se malinterpreta", afirmando que no quería ser grosera con nadie ni que sintieran que oculta algo.

Finalmente, señaló que tiene mucho trabajo, pues: "Estoy en estudio, también estoy chambeando, por eso los entiendo y por eso tendrán de mi siempre una atención, solo que en este momento de mi vida lo quiero guardar un poquito porque han pasado cosas muy muy fuertes, no solamente en mi relación sino en mi vida personal, por eso lo quiero guardar para mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui