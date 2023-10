Ximena Orozco: La actriz de Televisa acepta ayuda de la embajada para regresar a México

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Ximena Orozco se volvió tendencia en redes sociales tras compartir que formó parte del grupo de mexicanos que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues aunque se negaba a viajar fue asegurada junto a su familia en los vuelos connacionales que se han hecho con la intención de sacarlos de la guerra que se vive en Israel.

La ahora llamada 'Hannah Abutbul' había ignorado a la embajada, pues estaba convencida que quería quedarse el en Israel a pesar de la situación que enfrentan, pero tras recibir un permiso para que su esposo pudiera viajar con ella decidió aceptar la ayuda y llegó a tierra azteca la madrugada de este martes 17 de octubre, aunque algunos la tachan de arrogante y egoísta.

Desde su cuenta de Instagram, la joven actriz narró que al momento de acudir a la Embajada de México en Israel estaba cerrada, por lo que decidió quedarse en el país que actualmente tiene un conflicto bélico contra el grupo de Hamás, pero lograron contactarla para que regresara, pero como su esposo no podía acompañarlas se negó hasta que le otorgaron un permiso especial.

Para los que escriben, que por qué no agradezco, etc. etc. que sepan que fueron días enteros de llamar a la embajada para que me dijeran: Puede viajar solo usted, su bebé y esposo no… Hasta que me di por vencida, hice un video fue viral y entonces si me hablaron a 'ayudarme'", escribió.