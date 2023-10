Yolanda Andrade llega a 'VLA' tras casi morir y saca del clóset a Verónica Castro; hay pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la controversial conductora Yolanda Andrade se apoderó de la atención de la prensa debido a que nuevamente se refirió a su supuesto romance con Verónica Castro, actriz que se retiró del medio debido al escándalo por este amorío. La originaria de Culiacán, Sinaloa, aseguró que el diseñador Mitzy tiene en su poder algunas imágenes en las que aparentemente ella aparece junto a Verónica Castro durante uno de sus viajes románticos.

La presentadora del programa Montse & Joe aprovechó su reciente encuentro con reporteros del programa Venga la Alegría para enviarle un mensaje a Mitzy, luego de que este hiciera un llamado a la madre de Cristian Castro para poder encontrarse con ella y regresarle una maleta que contiene vestidos de ella y otros objetos de interés: "Verónica y yo lo vimos en un aeropuerto en Ámsterdam. No sé si Mitzy nos tomó un paparazzi".

Y después añadió que el modista nunca revelaría las imágenes que pueden confirmar su relación con la protagonista de Los ricos también lloran: "Hay que ir por la maleta, pero no, no creo que le haga la gachada (de filtrar las fotos), si no se lo he hecho yo. Mitzy quédate con los vestidos, ¿para qué se los regresas?", expresó la conductora ante los medios de comunicación. Ante la pregunta desi ella le pediría que le entregara las fotografías donde presuntamente está con Castro, Yolanda solo dijo:

No, no son mías, son de él".

Yolanda y Verónica Castro se habrían casado en Ámsterdam

Por otra parte, al escuchar que Laura Zapata huyó de la prensa al ser cuestionada por los ataques que le hizo a Andrade, la amiga de Thalía respondió que no le interesa nada de este tema: "No tengo nada qué opinar, la grosería se las hizo a ustedes, yo no tengo ninguna energía, yo no tengo ningún p… con nadie, ni siquiera le desearía ni que le quiten el trabajo a alguien, ni enfermedad de alguien", dijo Yolanda.

Con respecto a su salud, la presentadora manifestó que sigue recuperándose del aneurisma que la aqueja desde hace varios meses y que la tuvo al borde de la muerte. Sin embargo, la sinaloense explicó que de pronto padece los estragos de la enfermedad. "Cuando termino de trabajar me pongo muy mal, completamente exhausta, y me cansa demasiado la luz", declaró.

Finalmente, Yolanda Andrade negó que este padecimiento fuera resultado de las malas acciones o brujerías que supuestamente cometió en el pasado. “Yo no juego a la ouija, no sé, quizás de niña ¿no?, como que cuando estaba en la secundaria y mentiras que se movió, la movió una amiga que tenía unas uñotas", aclaró la controversial exactriz del Canal de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna