¿Abandona 'LEBEH'? Dania Méndez habla de la terrible lesión que tiene en el pecho

Ciudad de México.- Televisa arrancó con una nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde Dania Méndez se ha perfilado como una de las favoritas del público por sus sensuales movimientos; sin embargo, su participación podría estar en un grave peligro debido a una fuerte lesión que le ha traído complicaciones y que ha impedido que entregue su cien en la pista junto a su pareja.

Fue el pasado lunes 16 de octubre cuando la influencer se presentó en la pista para bailar junto a Marco León a ritmo de merengue, pero los jueces le destacaron que no fue su mejor presentación y que se notaban dispersos en la coreografía, comentarios que asumieron para tratar de mejorar en su próxima presentación, pero Galilea Montijo consideró importante destacar la situación que enfrenta la joven.

La conductora compartió con los jueces que debido a la intensidad de los ensayos, Méndez ha tenido un problema con una herida que tiene en la zona de los senos por una intervención a la que fue sometida poco antes de que iniciará el proyecto, razón por la que se ha desconcentrado y a este punto no sabe hasta cuándo podrá seguir bailando.

Ante la preocupación que han mostrado sus fans en redes sociales, Eden Dorantes cuestionó a la exintegrante de Acapulco Shore acerca de su estado de salud y dejó en evidencia que todavía no tiene claro su futuro en la pista debido a que se le está abriendo la herida: "Tuve una complicación por los ensayos, el sudor y en lugar de un punto son tres los que se abrieron y estoy un poco preocupada, pero también confiando en mis doctores y en la competencia".

Dania Méndez reconoce que después de una cirugía no debería estar haciendo el esfuerzo físico al que se ha sometido, pero asegura que va a dar su máximo hasta que su cuerpo lo aguante: "No debería bailar, pero estoy confiando y aunque es incómodo vamos a ver que diagnostico me dan, esperemos que me dejen seguir compitiendo, porque para mí es un reto y una experiencia única en la que estoy muy bien".

¿Qué le paso a Dania Méndez?

Fue a finales de agosto cuando Dania Méndez tuvo que salir del reality Los 50, donde en una de las pruebas se golpeó el pecho con un tótem de metal, lo cual provocó que se le reventarán los implantes y tuvo que ser operada de emergencia para cambiar las prótesis, pero al no darle el tiempo necesario para su cicatrización ahora se le está abriendo y podría traerle algunas complicaciones.

