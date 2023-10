Adiós, vaquero: ¿Cuándo se estrenará el episodio final de 'Shingeki No Kyojin' y dónde podrás verlo?

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- No cabe duda de que Shingeki No Kyojin es uno de los animes más espectaculares que se han estrenado en los últimos tiempos, solo equiparable con otras grandes obras de la industria como es el caso de Full Metal Alchemist, One Piece, entre otras. Es por esta razón que Mappa, la nueva casa productora de esta ilustre historia está tan empeñada con que la animación salga perfecta, por decirlo menos.

Como algunos recordarán, Shingeki No Kyojin fue llevada a la animación (originalmente) por Wit Studios; sin embargo, al finalizar con el arco de la pelea de Shinganshina, esta empresa decidió separarse por completo del proyecto basado en el manga de Hajime Isayama, la razón de esto es porque luego seguía la saga del retumbar y esto requería altos niveles de animación con los que ninguna compañía quiso comprometerse.

Es por esta situación que hubo un tiempo en el que muchos fans de Shingeki entraron en pánico, puesto existía el fuerte rumor que los últimos dos arcos de esta magnífica historia no serían animados, pero afortunadamente para todos, Mappa entró a escena para, en cuestión de 6 meses, tener listo el arco más importante de toda la historia y vaya que lo hicieron increíble, al grado en el que ninguna persona se ha quejado por la forma en la que los titanes colosales se mueven durante todo el arco del Retumbar.

'Shingeki No Kyojin' llega a su final

Si bien, se esperaba que esta historia concluyera en un lapso de dos arcos de 24 episodios cada uno, la realidad es que, por mucho que Mappa quisiera concluir el anime, no podían cumplir con los periodos de entrega, ya que, o lo hacía rápido o lo hacía bien, por lo que prefirieron tomar la segunda opción y atrasar el estreno de cada episodio, al grado en el que la parte final terminó por dividirse en tres partes, lo que generó varios memes en Internet.

Luego de meses de espera, se liberó la fecha oficial del estreno de la parte final de Shingeki No Kyojin, la cual se estrenará para el próximo sábado, 4 de noviembre, aunque por el momento se desconoce la hora exacta en otros países, sí se sabe que Crunchyroll la incluirá en su catálogo, por lo que podrás disfrutar de los momentos finales de una de las series más exitosas de Japón con una excelente animación. En el país del sol naciente se estrenará a las 24:00 horas.

¡Alerta de spoilers!

El manga de Shingeki No Kyojin llegó a su final en el mes de abril del 2021, momento en el que Kodansha estrenó el capítulo 139. Como algunos recordarán, es en este tomo en el que se revelan las verdaderas intenciones de Eren al realizar el retumbar, así como también se descubre que estaba enamorado de Mikasa. Cabe señalar que muchos fans quedaron inconformes con este final, por lo que existe el rumor de que Mappa realizará algunos cambios, aunque esto no está confirmado todavía.

