Aleida Núñez acepta que miembros del crimen organizado intentaron conquistarla con lujos

Ciudad de México.- Aleida Núñez está de regreso en la pantalla y se encuentra promocionando su participación en la novena temporada de El Señor de los Cielos, donde interpretará el personaje de 'Nina La Monarca', quien tendrá una fuerte relación con el protagonista, por lo que espera el apoyo de su público en su debut en las narcoseries.

En este sentido, le cuestionaron si acaso en su trayectoria artística ha llegado a ser asediada por miembros del crimen organizado, así que con total tranquilidad y a diferencia de otras famosas reconoció que en su momento le lanzaron propuestas e intentaron conquistarla, pero siempre tuvo claro que su tranquilidad vale mucho más que cualquier lujo o dinero.

Dentro de esta carrera y con tantos años en el medio he tenido propuestas que me han hecho llegar desde mensajes. Siempre he decidido tener paz, tranquilidad en mi vida más allá del poder o el dinero, porque la paz, la salud y la vida no se cambian por nada", compartió la actriz.

La también cantante, destacó que estos hombres suelen ser insistentes y pueden llegar a impresionar a más de una con sus propuestas: "Son muy galantes, porque están dispuestos a enviarte miles de regalos costosísimos con tal de que aceptes una invitación por lo menos a comer, pero hay que tener muy claro lo que uno quiere y es mejor no exponerse".

En cuanto a si ha trabajado para ellos, Aleida Núñez no lo tiene claro ya que únicamente se limita a hacer su trabajo, pero no descarta que en algunos de sus eventos hayan estado presentes: "Seguramente en alguna de las fechas que hemos hecho de eventos privados, seguramente hubo gente poderosa, pero no he tenido el acercamiento".

De acuerdo a lo que platicó la vedette, siempre ha sido una mujer muy deseada, así que constantemente intentan hacerle regalos, desde anillos de diamantes, viajes, autos, pero asegura que nunca ha aceptado nada para no abrir puerta a malas interpretaciones, pues si algo valora es su vida y sabe que acceder a tener vínculos con el crimen es algo delicado.

Ahora que Anabel Hernández se ha dedicado a exhibir a los famosos que han tenido contacto con peligrosos capos, le preguntaron a Aleida si no teme que después de sus declaraciones la investigue y aparezca en uno de sus próximos libros, pero dice no tener miedo: "Yo estoy tranquila porque sé que no tengo nada que ver y no existe ningún problema respecto a eso", aseveró.

Fuente: Tribuna