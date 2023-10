Anel Noreña impacta a TV Azteca al revelar radical giro en su fuerte pelea con Marysol Sosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Anel Noreña, recientemente acaba de dejar completamente impactados a los espectadores y reporteros de TV Azteca, debido a que en una entrevista en exclusiva con ellos decidió revelar el radical giró que va a darle a su fuerte pelea con su hija, la también reconocida cantante, Marysol Sosa, que lleva un par de meses.

Como se sabe, desde hace varias semanas que la presentadora del programa Hoy con la sección de 40/80, ha estado en medio de una serie de dimes y diretes en contra de su hija, a la cual señaló de solamente de estar interesada en la herencia de su padre, José José y que había problemas con este hecho, incluso afirmó que no iba a permitirle usar el nombre de su padre en sus siguientes homenajes.

Ante este hecho, Sosa afirmó que no iba a hablar de ese problema, que su madre estaba exagerando las cosas y que la ponía muy triste ver hasta donde podía llegar la avaricia, por lo que declaró que ella iba a cederle por completo la herencia y todo lo que quisiera sobre el tema del intérprete de El Triste, declarando que no quería verse involucrada en este tipo de cuestiones tan desagradables.

Anel y Marysol siguen peleadas. Internet

Ahora, es Noreña la que en una entrevista con Venga la Alegría declaró que finalmente pudo hablar frente a frente con su hija, por lo que ya no hablaría más del tema públicamente, debido a siendo muy contundente que no hablaría más al respecto, declarando que era "porque eso ya se acabó, solo que ya no vamos hablar de eso en los medios, porque me dijo: 'Mamá, tú sabes dónde vivo y tienes mi teléfono. Mamá, yo sé dónde vives y tengo tu teléfono, ahí muere en los medios', entonces lo vamos a cumplir.

Con respecto a si pensaba en cumplir con la petición, la exesposa del creador de temas como Gavilán o Paloma declaró de forma contundente que: "Sí, totalmente", agregando que en un futuro tal vez lo hablen de nuevo a la prensa, pero fue muy contundente que lo harán "hasta que no se llegue a una buena solución, a una muy buena solución, entonces ya volvemos a tocar el tema, te parece. Ya no voy hablar de Marysol".

Finalmente, cuando se tocó el tema de su yerno, destacó que tampoco diría nada, señalando que: "No hay roce, no hay nada, solamente que bueno, hay una tercera persona en tu casa cuando los hijos se casan, pero está todo perfecto", rehusándose también a opinar sobre Sara Salazar, mencionando que nadie la conoce y no iba a tocar el tema, afirmando que: "Les deseo de corazón que les vaya bien y lejos de nosotros".

Fuente: Tribuna del Yaqui