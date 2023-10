Britney Spears revela los motivos detrás de su separación con Kevin Federline en 2006

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El fugaz matrimonio entre la icónica Britney Spears y Kevin Federline, conocido como K-Fed, ha vuelto a cobrar relevancia tras la finalización de la tutela de Britney. Con la próxima publicación de las memorias de Britney, tituladas The Woman in Me, los fanáticos han vuelto su atención a la pregunta de por qué la pareja se separó y se divorció después de menos de dos años de matrimonio en 2006.

Britney y Kevin se casaron apenas tres meses después de iniciar su relación en 2004. Sin embargo, menos de dos años después, la "princesa del pop" solicitó el divorcio citando "diferencias irreconciliables" como la razón de su separación. Días antes de presentar la solicitud de divorcio, Kevin hizo comentarios sobre las dificultades de su matrimonio, mencionando los desafíos de criar dos hijos mientras manejaban sus carreras.

Aunque Britney no hizo declaraciones públicas sobre las razones detrás de su solicitud de divorcio, Kevin Federline ha hablado sobre su relación con su exesposa en diversas entrevistas a lo largo de los años. En 2008, el ex DJ expresó lo "increíble" que consideraba a Britney. A pesar de que la pareja pasó menos tiempo junta después de su divorcio, Kevin señaló la importancia de que los niños vieran a sus padres cuidarse mutuamente.

La custodia de los hijos de Britney y Kevin ha sido objeto de negociaciones y cambios a lo largo de los años. En 2018, Kevin solicitó un aumento en la manutención infantil. Cinco años después, los hijos vivieron a tiempo completo con Kevin en Hawái, una decisión que supuestamente contó con el consentimiento de Britney.

En una entrevista de 2023 con PEOPLE, Britney optó por no comentar sobre su relación de crianza compartida con Kevin. Sin embargo, destacó que continúa en contacto con sus hijos a pesar de su complicado pasado.

En relación a la tutela de Britney, Kevin Federline no se pronunció sobre la situación hasta que la cantante obtuvo éxito en su lucha por recuperar su libertad en 2021. En ese momento, su abogado expresó que Kevin respetaba a Britney y deseaba lo mejor para ella, ya que entendía que su bienestar beneficiaba a sus hijos.

Sin embargo, en una entrevista con el medio Daily Mail al año siguiente, Kevin Federline expresó su dificultad al observar la tensión entre Britney y su familia durante años. Señaló que fue una experiencia difícil tanto ver como vivir, especialmente en lo que respecta a sus hijos. Mencionó que la tutela liderada por Jamie Spears, el padre de Britney, trajo orden y, en su opinión, ayudó a su exesposa.

A pesar de las complicaciones en su relación de crianza compartida, parece que Britney y Kevin han logrado encontrar una forma de colaborar de manera civilizada en beneficio de sus hijos.

