Britney Spears revelaría que Justin Timberlake la engañó con otra; sospechan de Nicole Appleton

Los Ángeles, Estados Unidos.- ¡Hazte a un lado Príncipe Harry, Britney Spears está a punto de sacudir a la socialité norteamericana con el estreno de su libro The Woman In Me! Dado a que la princesa del pop es una de las figuras más controversiales de la industria, muchos esperan leer sus memorias con ansias, puesto se espera que revele varios secretos tanto de su propia vida, como de muchos famosos.

Sin embargo, quien estaría más preocupados de todos sería el exnovio de Britney Spears, Justin Timberlake, quien salió con la superestrella de pop a comienzos del milenio, momento en el que ambos se posicionaron como una de las parejas famosas y queridas de la lista A, pero todo esto terminó abruptamente en el año 2002, cuando los intérpretes decidieron seguir su vida por separado, sin dar ninguna explicación a sus fans.

A poco más de 20 años de esto, Britney Spears está preparada para lanzar su libro de memorias en el que, según información del medio estadounidense, TMZ, lanzada durante la jornada de este miércoles, 18 de octubre, la cantante de One More Time acusaría abiertamente a Timberlake de haberle sido infiel durante su relación, algo que causaría revuelo, puesto luego de su ruptura, Justin lanzó una canción titulada Cry me a river, en la que insinuaba que fue al revés.

Britney Spears acusaría a Justin Timberlake de engañarla

Es bajo este contexto que Timberlake se convirtió en tendencia durante la jornada de este mismo día, sobretodo porque algunos internautas compartieron la fotografía de un recorte de periódico en X (red social anteriormente conocida como Twitter), en la que se aprecia al cantante ingresando a su hotel en Londres, junto a la cantante de All Saints, Nicole Appleton, lo que abrió la sospecha de que ella podría ser la tercera en discordia.

De acuerdo con algunas descripciones proporcionadas por el medio Page Six, la pareja fue captada caminando desde el Mayfair Club al hotel St. Martins Lane, donde se informó que se hospedarían; mientras que en otras fotografías se les ve intentando ocultarse en la parte trasera de un automóvil, lo que habría llamado poderosamente la atención de Britney Spears, quien comenzó a sospechar de la fidelidad de que entonces pareja.

Cabe señalar que si bien, el libro de la cantante aún no ha salido a la venta, algunos medios de comunicación como TMZ o People ya han tenido acceso a algunos pasajes, lo que no ha hecho más que incrementar la expectación que muchos fans de la rubia tienen hacia lo que tiene que decir. El libro de Woman In Me se estrenará oficialmente para el próximo 24 de octubre del presente año.

Fuentes: Tribuna