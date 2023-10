¿Cómo deshacerse del cabello rebelde en un remolino? Mira nuestros 2 consejos para lograrlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los cabellos en remolino son esas pequeñas secciones rebeldes que se resisten obstinadamente a amoldarse a nuestro peinado y son motivo de frustración para muchas personas. Has dedicado mucho tiempo a peinarte el cabello, pero ahora un cabello en remolino decide destacar y echar a perder todo tu esfuerzo. No te preocupes, no estás sola en esta pelea con tu cabello. Así que aquí te explicamos cómo deshacerte de ese mechón rebelde.

Sí, para entender cómo deshacerse de un cabello en remolino, es fundamental entender qué es realmente. Esta es una pequeña sección de cabello que crece en una dirección diferente al resto del cabello. Los 'picos' pueden deberse a varios factores, como la genética, la textura del cabello o incluso cambios hormonales. Suelen ser más cortos y lisos que otros cabellos, lo que los hace especialmente notorios.

Los remolinos pueden evitar que nuestro cabello se acomode tal y como deseamos

Opta por la técnica del calcetín

Si buscas una solución sencilla para domarlo, la técnica del calcetín bien podría convertirse en tu mejor aliado para el cabello. De hecho, te ayudará a aplanar las raíces durante la noche para evitar los 'picos'. Lo único que tienes que hacer es coger unos calcetines limpios, preferiblemente finos y elásticos, y enrollarlos formando pequeños rollos. Haz una raya en la dirección opuesta a tu cabello, luego divide tu cabello en cuatro partes iguales. El objetivo es que tu cabello quede bien peinado. Toma tus calcetines y envuelve cada calcetín alrededor de tus hebras. Al día siguiente, solo tendrás que quitarte los calcetines y tu mechón rebelde habrá encontrado milagrosamente su lugar. Este método no sólo es rápido y económico, sino que también es muy eficaz.

Utiliza los productos adecuados

Uno de los secretos para deshacerse de los cabellos en el remolino es utilizar los productos capilares adecuados . Los productos de peinado como geles, espumas o aerosoles son valiosos aliados para controlar estos cabellos sueltos. La laca para el cabello a menudo se ha considerado un gran aliado para el mantenimiento del cabello. Sin embargo, no es aliado del planeta. En su lugar, opta por productos que proporcionen una fijación de ligera a media para evitar crear una textura pegajosa o grasosa en tu cabello. Sobre todo, elige productos diseñados para tu tipo de cabello, ya sea liso, rizado, fino o grueso. Utilizando los productos adecuados, podrás esculpir tu peinado mientras controlas esos pelos rebeldes.

Fuente: Tribuna