El reggaetón se despide de un grande: Nicky Jam anuncia su última gira mundial; se retira

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante del reggaetón, Nicky Jam, que actualmente goza de 42 años de edad, acaba de dejar completamente en shock a sus miles de seguidores al anunciar su retiro definitivo de la escena musical con el lanzamiento de su nueva producción discográfica y una última gira mundial de conciertos, por lo que el género deberá de despedirse de un grande.

A través de su cuenta de Instagram, Jam publicó un emotivo video en el que recopila algunas imágenes de su serie biográfica producida por Netflix en 2018, Nicky Jam: El Ganador, con el siguiente mensaje: "Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado 'Motivación y Superación'. Próximamente, mi última gira global y un último álbum. Los amo", dejando en shock a todos.

Conjuntamente, en el clip se le puede ver recibiendo premios, durante su aparición en Rápidos y Furiosos, en conciertos y conviviendo con fanáticos, además de hacer referencia a sus problemas con las drogas o la depresión. De igual forma, dentro del video también aparece el texto: "Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando".

Nick Rivera Caminero, el nombre verdadero del reguetonero, empezó su carrera a los 14 años con el EP titulado Distinto a los Demás. En 1990 conoció a Daddy Yankee e integró la dupla Los Cangris, pero 14 años después se separaron y desarrollaron sus trayectorias como solistas. En la segunda década de los 2000 Nicky Jam relanzó su carrera y alcanzó gran fama internacional con el sencillo El Perdón junto al cantante español Enrique Iglesias en 2015.

Se espera que con este su último álbum, llamado Fénix, lance temas igual de exitosos que en sus pasadas producciones, debido a que se ha confirmado que tuvo colaboraciones con grandes exponentes de la música, tales como Daddy Yankee, El Alfa, Cosculluela, Arcángel, J Balvin, Wisin, Sean Paul y Plan B, entre otros, que han sido ya anteriormente parte de otros famosos temas que lo lanzaron a la fama.

Cabe mencionar que hasta el momento en cuestión de fechas sobre el lanzamiento de este nuevo disco no se sabe nada, pero se espera que pronto se diga que día saldrá a la luz y por supuesto cuándo se dará el comienzo de su última gira musical, que ya está siendo muy esperada por sus millones de fans que lo han apoyado desde hace décadas con cada uno de sus temas y colaboraciones.

