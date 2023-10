"Es una cul...": Kenny Avilés arremete contra Alejandra Guzmán y hunde a la dinastía Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rock, Kenny Avilés, recientemente tuvo una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en donde no dudo en arremeter sin piedad en contra de la la famosa y muy polémica cantante, Alejandra Guzmán, a la cual tachó de ser "una cul...", al expresarse sobre su fuerte pelea con la joven empresaria, Frida Sofía, además de aprovechar para hundir a la Dinastía Pinal.

Como se sabe, desde hace varios años que la intérprete de Mala Hierba y Kenny se conocen pues por una larga temporada fueron grandes amigas y trabajaron juntas, por lo que en un reciente evento le cuestionaron sobre el tema del momento, la boda de Michelle Salas y el hecho de que Alejandra no fue invitada, señalando que no le parecía muy extraño en realidad, debido a que considera que no está bien esa familia.

Avilés, que es vocalista de la banda Kenny y Los Eléctricos, señaló que "esa familia está loquita, deberían de hacer una película de esa familia", afirmando que la personalidad de Alejandra es la que ha causado sus peleas con Sylvia Pasquel, su hermana mayor, declarando que la cantante: "siempre ha sido así, la quiero y siempre la voy a querer, pero de repente es una cul... y de repente es chida, tiene como doble personalidad", asegurando que era como todos, pero a veces era complicado.

Alejandra y Frida siguen peleados. Internet

Con respecto al tema de su hija, exintegrante de Mira Quién Baila, señaló que debería de dejar a un lado el orgullo, enviándole el mensaje: "perdónala wey, búscala, aunque ella no te busque, búscala tu", destacando que sabe que el problema era que "ahí está el orgullo y está muy cab...", señalando que había cosas que deberían de cambiar y esperaba que Alejandra fuera la que recapacitara y diera todo de su parte.

Ante este hecho, también expresó que: "Hoy en día Frida ya se hizo su personalidad y la verdad le debería valer mad... todo lo que piensen las Pinales, o sea, toda la familia que hoy en día ya no la aceptan", y con respecto al supuesto bullying por su supuesto sobrepeso, señaló que no sabía, pero que no la veía gorda, sino que: "está cul..., como todas las Pinal, bueno hasta Stephanie Salas cuando hizo Playboy con un cul.. divino y todas, también La Guzmán, nada más se le ocurrió ponerse más".

Finalmente, le expresó a la reconocida intérprete de Ándale que no le importara lo que le dijeran, así que le mandó a decir que era necesario: "que viva su vida y que le valga mad... lo que piense no nada más su familia, todos los seres humanos del mundo, es primero ámate tú, y luego otros. A los que te acepten que ching..., a los que no que ching... a su madre".

