Fernando Colunga confiesa cuántas cirugías tiene tras ser acusado de desfigurarse el rostro

Ciudad de México.- Fernando Colunga ha provocado todo clase de reacciones por su regreso a la pantalla de Televisa luego de haber pasado 7 años alejados de esta empresa, donde protagonizó las novelas más entrañables y exitosas. Aunque sigue siendo considerado como uno de los máximos galanes gracias a su aspecto envidiable, algunas otras opiniones señalan que el famoso actor podría haberse desfigurado el rostro a base de cirugías.

Tras muchas especulaciones, fue el mismo intérprete de 57 años quien habló al respecto durante la entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda. Sin tapujos o miedo, Colunga abordó el tema y reveló que nunca se realizaría un procedimiento de este tipo y dijo que cuida su físico de otra manera: "Es algo que yo no me haría, eso se los he dicho, soy alguien que trato de cuidarme, obvio, desde cómo como, desde si hay alguna crema, ahora que te puedas poner o alguna cosa.

No obstante, el protagonista de María la del barrio, Amor real, Alborada, Pasión, Soy tu dueña y Pasión y Poder explicó que sí recurre a otras técnicas para detener el paso de la edad en el rostro: "Yo tengo un amigo que es médico, que se dedica a toda esta cuestión estética no invasiva, es un tipo que no te hace nada invasivo, entonces creo que hay cosas que te pueden ayudar a verte bien", declaró.

En este sentido, Fernando señaló que las personas que lo critican solamente mencionan que se excedió en el Botox y precisó que él no sigue este tratamiento pues ya es anticuado: "Ahora me da mucha risa, todo mundo dice 'no, es que se inyectan Botox', y ya toda la vida es Botox, digo ‘ya estamos en la nanotecnología, estamos en el pico láser, en otras cosas y la gente sigue hablando de Botox. Digo, bueno, ok, hay que informarse un poco más de todas las cosas que te pueden ayudar".

Finalmente, el protagonista del remake de El Maleficio, melodrama que está a punto de estrenarse en el Canal de Las Estrellas, habló de la razón principal por la que se niega a realizarse este procedimiento: "Yo no me haría una cirugía porque creo que yo soy alguien que trabaja con esto (cara), no me gustaría cambiárselo al público, no me gustaría cambiármelo a mí, entonces no tengo nada en contra si alguien se las hace, pues bienvenido, si les queda padre ¡qué bueno!, pero no, no es lo mío", remató.

