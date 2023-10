Galilea Montijo hunde a Sergio Mayer en 'Hoy' tras supuesto veto; Andrea Legarreta reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su paso por el reality La Casa de los Famosos, el famoso actor Sergio Mayer aseguró que había sido vetado del programa Hoy por las diferencias que tuvo con el conductor Paul Stanley mientras estuvieron encerrados. Sin embargo, 'Poly' no sería el único personaje del matutino que tendría sus 'problemas' con el esposo de Issabela Camil, pues hace algunas horas Galilea Montijo sacó a la luz una inesperada controversia.

Este miércoles 18 de septiembre, en la emisión del Canal de Las Estrellas presentaron una nota en donde abordaban los problemas que tuvo Sergio con la familia de José José, quienes lo señalan por haberse quedado con algunas regalías del fallecido cantante. Y es que se dice que el exGaribaldi aparentemente cobró regalías a nombre del 'Príncipe de la Canción' a través de YouTube, esto a raíz de la reproducción de los temas del artista en la famosa plataforma.

Después de escuchar las declaraciones de Mayer sobre esta sitación, Galilea Montijo decidió romper el silencio y confesó que el ahora político intentó hacer negocios con ella similares a los que hizo con don José José, sin embargo, ella no aceptó debido a que desconoce si él tiene una agencia o algo parecido: "Me está cayendo el 20, Sergio Mayer, muy adelantado a su época, por así decirlo, hubo un tiempo que comenzó con todo este rollo de YouTube y a registrar nombres y marcas, y etc.", señaló.

Mientras 'La Gali' daba su testimonio su compañera Andrea Legarreta no paraba de hacer gestos de desagrado, pues al parecer no está nada de acuerdo con la forma de conducirse de Mayer. "Yo me acuerdo perfecto, la vez que vino conmigo Mayer y me dijo 'fírmame, yo te manejo lo de YouTube', creo que pasó algo con Wendy también que quería tener el nombre de Wendy Guevara, hay que preguntarle a Wendy", agregó la tapatía.

¡¿Qué?!", respondió Andy ya incómoda.

Para no cometer una indiscreción con sus declaraciones, Montijo prefirió no seguir hablando de la controversia y realizó una invitación pública al actor de novelas como La fea más bella y Abismo de pasión: "Es más, que venga Sergio a que nos platique, si está poniendo una agencia nene, ¿y cuánto nos tocaría?, porque si es así, estaría increíble", resaltó la también empresaria de 50 años.

Finalmente, sobre la polémica que enfrenta el exesposo de Bárbara Mori con la familia de José José, Gali expresó: "Yo creo que le corresponde… a los hijos… de José José… que el licenciado Mayer venga y nos platique ¿qué está pasando con los nombres?". Hasta el momento, Sergio Mayer no ha respondido a los señalamientos que hicieron en su contra en el programa Hoy.

Mira a partir del minuto 1:00

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy