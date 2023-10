¿Guerra? Anuel AA le quitaría la custodia de su hija a Yailin tras agresión de Tekashi 69

Comparta este artículo

República Dominicana.- Tal parece que el reconocido cantante de reggaetón, Anuel AA, podría declararle la guerra a su exesposa, la también cantante, Yailin La Más Viral, debido a que recientemente ha comenzado a correr el rumor de que podría quitarle la custodia de su hija, Cattleya, después de que se revelaran la supuesta agresión por parte de Tekashi 69, el polémico rapero con el que ahora sale la dominicana.

Como se sabe, Anuel y Yailin desde que el cantante terminó oficialmente con Karol G dieron mucho de que hablar con su derroche de pasión en cada momento, su boda a pocos meses juntos y el embarazo casi inmediato de ella, causando un gran revuelo, además de un sin fin de criticas y mensajes en el que le advertían que la dejaría en cuanto se aburriera entre otros más, situación que ambos negaron y afirmaron estar muy enamorados.

Pero, a pocos días del nacimiento de su primera hija, el intérprete de Keii regresó al escándalo pues Yailin confirmó su separación, además de acusarlo de no hacerse cargo de la recién nacida, de que fue golpeada y humillada por él, aparte de que supuestamente la habría dejado sin un solo peso. Poco después, formalizó su relación con el rapero antes mencionado, que se metió en la serie de dimes y diretes, asegurando que no daba ni para los pañales, además de que ni siquiera pedía verla.

Yailin y Tekashi con Cattleya. Internet

Y ahora, este miércoles 18 de octubre el escándalo sigue arrasando con este trío, debido a que acaban de afirmar que Anuel buscaría la custodia total de la menor, después de que se informara que el pasado 13 de octubre, Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 6ix9ine, agredió a dos productores en su estudio por un arranque de celos, pues supuestamente este habría tenido un arranque de celos al saber que Diamond La Mafia estaba trabajando con Yailin.

Que por ese motivo se arrancó a los estudios y al aparentemente no haber encontrado a su actual pareja y Chamir José Lázaro, nombre verdadero de Diamond La Mafia, agredió a los productores y les dejó heridas severas, por lo que también denunció que temía por la seguridad de Yailin y que sufría de violencia doméstica a manos del cantante, sin embargo, la joven de 22 años afirmó que eso era mentira.

Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió un video en el que afirma que no hay violencia y que se encuentra en perfecto estado, pero en comentarios señalaron que no le creían, dado a que: "Metida en un baño como escondida y se ve nerviosa", "Casi no se le ven los ojos hinchados", "Tú expresión corporal no cuadra con lo que sale de tu boca", pidiendo que aleje a su hija de esa situación tóxica y no piensa solamente en ella.

Pero eso no fue todo, pues de igual forma lanzaron comentarios en el que pidieron que Anuel salvara por lo menos a su hija de la situación de violencia, señalando que: "Pienso que su padre debe tomar custodia de ella pues esa mujer no está apta para cuidar ni de su propia hija" o "Ojalá le quiten la niña para que no crezca con el mismo modelo de mujeres". Hasta el momento el intérprete de China no se ha pronunciado al respecto.

Anuel y Cattleya. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui