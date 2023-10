John Stamos revela que sufrió abuso sexual por parte de su niñera y su lucha contra las adicciones

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El conocido actor John Stamos, famoso por su papel en Full House, ha compartido un impactante relato sobre su infancia marcada por el abuso sexual en un extracto de sus próximas memorias, If You Would Have Told Me. En este testimonio personal, Stamos revela que fue víctima de abuso cuando tenía aproximadamente 10 u 11 años por parte de su exniñera.

Este valiente testimonio destapa una herida profundamente arraigada en la vida del actor, quien ha mantenido este trauma en secreto durante décadas. Stamos explicó que escribir sus memorias lo obligó a abordar su doloroso pasado.

El extracto de las memorias, obtenido por People, revela que durante el abuso, Stamos "se hacía el muerto" con la esperanza de que cesara. El actor confesó que nunca compartió este doloroso episodio con nadie, guardándolo en silencio como muchas personas hacen en situaciones similares. Stamos escribió: "Creo que me dije a mí mismo, como, 'Ah, son chicas, hombre'. Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno".

Memorias de John Stamos

La revelación del actor se produjo mientras escribía un discurso de aceptación de un premio que recibió por su defensa de los niños abusados. John Stamos es conocido por su compromiso en la lucha contra el abuso infantil y ha sido embajador de la organización benéfica ChildHelp durante más de dos décadas.

El actor es padre de un hijo de cinco años llamado Billy, fruto de su matrimonio con Caitlin, de 37 años. Stamos expresó que su reacción sería diferente si alguien intentara dañar a su hijo, destacando su deseo de proteger a su familia.

Además de su experiencia con el abuso infantil, Stamos también reflexiona sobre su batalla contra el abuso de sustancias, en particular el alcohol y el medicamento Ambien. Un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol en 2015 lo llevó a tomar la decisión de buscar sobriedad.

John Stamos. Foto: Facebook

El actor describe cómo su vida se desmoronó en una espiral de abuso de alcohol y sustancias tras enfrentar la muerte de su padre y su divorcio en 2004. La muerte de su madre en 2014 agravó aún más su problema con el alcohol. El DUI de 2015 marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a buscar rehabilitación y comprometerse con la sobriedad.

John Stamos, quien alcanzó la fama internacional con su papel en "Full House" y su continuación "Fuller House", ofrece un testimonio honesto sobre sus luchas personales y su compromiso con la concienciación sobre el abuso infantil y la sobriedad en sus memorias, que serán publicadas el 24 de octubre. La historia del actor es un testimonio de resiliencia y superación que puede servir de inspiración a otros que enfrentan desafíos similares.

Fuente: Tribuna