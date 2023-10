Manelyk González casi pierde la vista por un mal procedimiento estético en el rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer, Manelyk González fue víctima de ataques tras su participación en el 'Fashion Week' de TikTok, donde desfiló junto a otras celebridades y los internautas se percataron que parte de su rostro luce bastante hinchado, así que se la acabaron con comentarios negativos acerca de su aspecto físico, asegurando que ya cometió un abuso con los procedimientos estéticos.

Debido al intenso 'hate', la estrella de los realitys decidió romper el silencio al compartir ante sus millones de seguidores que no pasa por un buen momento y que incluso desde febrero estaba evitando acudir eventos para ahorrarse críticas, pues debido a un mal procedimiento su ojo luce hinchado y tenía incluso una mancha que le da un aspecto cansado que le ha causado demasiada inseguridad.

Mane reconoce que tuvo una etapa en la que se enfocó en modificar su cuerpo y abusó del ácido hialurónico al punto de dejarse irreconocible, por lo que desde hace algún tiempo dejó de inyectarse, pero en su viaje a Colombia le ofrecieron una hidratación en el rostro que provocó que se obstruyera el flujo de líquidos en la zona, lo cual le está trayendo serios problemas.

Esto fue a raíz de que en Colombia me dijeron que me iban a hacer una hidratación y estaba completamente en contra del ácido hialurónico y yo exagere hace años que me transforme, la hidratación me tapo un ducto y se está haciendo una reacción alérgica que se calcificó", contó en un live.

Manelyk González devastada por mal procedimiento | Instagram @manelyk_oficial

La llamada 'Agaporni' compartió que después de su participación en un reality de Telemundo, decidió tratarse este problema pero terminó por empeorarlo: "Me hice un drenaje linfático y se me puso peor el ojo, o sea parecía el 'Jorobado de Notre Dame' y cuando salí de 'Los 50' no iba a ningún evento, porque me sentía insegura", confesó.

Ahora, la también empresaria ha tenido que visitar a un sinfín de especialistas para tratar de encontrar una solución, pero reconoce que no es nada fácil ya que le han comentado que tendrían que abrirle el rostro para sacar lo que tiene o tratamientos muy largos, además de que puso en riesgo su salud por vanidad ya que pudo haber tenido consecuencias graves.

Un cirujano me dijo que tuve suerte, porque pude haber quedado ciega y pudo haber sido mucho peor".

Por lo anterior, Manelyk indicó que ahora está enfocada en encontrar una solución y aunque tenía miedo a que se dieran cuenta que no estaba bien, ahora le pide a la gente que tenga cuidado antes de hacerse algo, pues ya es su segunda mala experiencia luego de que le inyectaran biopolímeros en los glúteos: "No hagan pen…jadas, es algo que le pudo haber pasado a cualquiera y es horrible".

¿Cuántas cirugías plásticas tiene Manelyk González?

La famosa no ha revelado en total cuantas veces ha entrado al quirófano para realzar su belleza, pero se sabe que entre los procedimientos que se ha practicado son varias liposucciones, aumento de busto, la bichectomia para quitar los cachetes y afilar su rostro, se puso glúteos y se ha inyectado diferentes sustancias para disimular los signos de la edad.

