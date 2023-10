Maya Nazor se defiende de las acusaciones de Santa Fe Klan, ¿mal padre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maya Nazor se encuentra en el centro de la polémica debido a la reciente entrevista que otorgó Santa Fe Klan al canal de YouTube de Yordi Rosado, donde habló de algunas de sus intimidades y de la relación que tiene con ella desde que terminaron su relación, la cual parece no estar muy bien, pues según sus palabras han tenido algunos problemas que le han impedido estar al cien con su hijo.

Y es que en la conversación, el conductor le preguntó si por su trabajo se le complica ver a su pequeño, lo cual aceptó, pero además de eso desconcertó al decir que otra de las razones por la que casi no convive con él es por la influencer, quien lo condicionaría y solo cuando le da permiso es cuando lo puede tener, algo que dijo lo desanima bastante.

No tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que andar de un lado para otro, él está allá en Guadalajara… el trabajo es una causa por la que no puedo verlo, pero es cuando me da chance su mamá", aseguró el rapero.

Tal como era de esperarse, las fuertes declaraciones del intérprete de Así Soy causaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios etiquetaron a la rubia y le pedían que deje ver a Luka al cantante, además de que también la tundieron con comentarios negativos en los que de interesada no la bajaron, por lo que decidió no quedarse callada para defenderse, aunque dejó mal parado a Santa Fe Klan.

El papá de mi hijo lo viene a ver cada vez que a él se le antoja, jamás le he negado verlo. No opinen si no saben, luego queda de venir y llega cinco horas después y el niño esperando", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Pero eso no fue todo, minutos después siguió lanzando zarpazos: "El niño no es su prioridad y él lo sabe. Primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue su prioridad, por eso nos separamos, así que dejen de tirar que yo he sido muy respetuosa y jamás he opinado del tema", escribió y poco después desapareció sus contundentes mensajes.

La famosa influencer dejó en evidencia que Santa Fe Klan tampoco ha sido el mejor papá como muchos creían, pero de algún modo se arrepintió y borró evidencias, pero siguió con mensajes sobre la misma línea como: "Aquí puro amor, las personas famosas también tienen sus intimidades y problemas, todos somos seres humanos".

Hasta ahora, ninguno de los dos ha vuelto a tocar el tema, pero sus fanáticos ya tomaron partido, pues hay quienes desde que anunciaron su relación tenían dudas de las intenciones de Maya Nazor, mientras que otros se han mostrado solidarios con ella y creen que algo hizo el rapero para que su relación terminara a los pocos meses de que se convirtieran en papás.

