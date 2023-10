Mayte Carranco deja en shock a Televisa al exponer el engaño de Jorge Losa: "No fui respetada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Estrellas Bailan en Hoy se encuentra en su tercera semana de competencia, la cual se ha llenado de mucha polémica y en la emisión de este miércoles 18 de octubre Mayte Carranco dejó en shock a toda la audiencia del programa Hoy, pues por primera vez abrió su corazón para hablar de su ruptura con Jorge Losa.

Fue en una entrevista que le hicieron entre los ensayos, donde la conductora fue cuestionada de lo que sucedió con el actor, pues como algunos recordarán formó parte de la edición anterior del concurso y participó junto a María Fernanda Quiroz, quien ahora es su actual pareja y por eso se le acusó de haberle sido infiel a la regiomontana tras casi tres años de noviazgo.

Para mí ya es un tema cerrado totalmente, estoy súper enfocada con mi pareja en dar lo mejor de nosotros".

Ante la insistencia de los cuestionamientos, Mayte reconoció que mientras Losa concursaba y veía la química que tenía con Ferka se sintió "no respetada, no cuidada, no protegida y expuesta", una de las razones por las que decidió poner punto final a lo que tenían, a pesar de que en algún punto ya habían hablado de una posible boda, pero confía en que las cosas pasan por algo y pronto encontrar a alguien que la merezca.

Es súper importante saber retirarte a tiempo de cualquier persona", situación o lugar, sugirió la colaboradora de Cuéntamelo Ya.

Respecto a si considera que Ferka fue la tercera en discordia y que hubo una infidelidad, la famosa indicó que es algo que solamente ellos saben, pero dejó entrever que tuvo fuertes sospechas de que desde entonces tenían algo más allá de lo profesional: "Yo sí me sentí engañada, no respetada, Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga, se fue infiel a él mismo, porque yo hice lo correcto", aseveró.

En otro tema, ahora que participa de la mano de Juan Ángel Esparza, con quien ha hecho un buen trabajo en la pista, comenzaron a surgir fuertes rumores de que podrían estar coqueteando para abrir la posibilidad a un romance, pero Mayte Carranco derribó de inmediato esas teorías ya que el actor es esposo de Carmen Muñoz, quien los ha estado apoyando en este proyecto e incluso han ido a ensayar a su casa, por lo que deja claro que no hay ni podría darse nada con él.

Yo respeto muchísimo a mi pareja y nunca hagas lo que no quieras que te hagan".

¿Quién es Mayte Carranco?

Mayte Carranco tiene 39 años de edad, es originaria de Monterrey, donde inició su carrera como modelo y posteriormente como conductora, encargada de dar el clima, mientras que su belleza la llevo a ganar el concurso 'Miss Televisa Monterrey', así como ser la portada de diferentes revistas como TV Notas o Magazine, siendo actualmente parte del programa Cuéntamelo Ya.

