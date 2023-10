"Me tiene envidia": Adame llama "enano" a Gustavo Adolfo Infante tras vinculación a proceso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas Alfredo Adame reapareció ante la prensa y se pronunció ante su supuesta vinculación a proceso por haber ofendido a la mamá del periodista, Gustavo Adolfo Infante, con quien tiene años de pleito mediático. Como se recordará, fue en el programa De primera mano donde el mencionado conductor explicó el exgalán de Televisa tendría que enfrentar a la justicia por el comportamiento agresivo que tuvo hacia la señora Elvia Inés.

Infante aseguró que Adame había sido advertido varias veces para que cesara sus ataques verbales, pero no lo hizo y por ello ahora tiene que enfrentar este proceso legal. Aunque se trata de una acusación seria, el controversial actor volvió a lanzar insultos pero ahora contra el propio presentador de Imagen TV: "Es un pobre diablo que me ha tenido una envidia toda la vida, acuérdense que yo les tumbé la chamba en el programita ese de televisión que tiene".

Te podría interesar Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo confirma que Alfredo Adame es vinculado a proceso por violentar a una mujer

Además, el exesposo de Marypaz Banquells precisó porqué otra causa comenzó su rivalidad con Gustavo: "Yo lo tengo denunciado por homicidio en tentativa, porque él y otro me querían llevar para un reality show, para que lo produjera y me querían llevar para matarme y darme una tunda". Incluso dijo que el periodista le echó 'tierra' cuando decidió lanzarse a la política: "Me empezó a atacar, a insultar, hasta que un día ya me enojé".

Adame insultó a la mamá de Gustavo Adolfo Infante

El intérprete de novelas como De frente al Sol aseguró que el comunicador mexicano era un "ardido" y continuó con los insultos hacia él: "La forma de querer (dañarte) es que te mete una denuncia para que ya no hables mal de él, le arde hasta lo más profundo". Posteriormente, Adame señaló que hasta el momento Gustavo no puede comprobar que los insultos hayan sido dirigidos hacia su madre pues él "nunca dijo nombres".

Y explicó que está por ampararse ante esta situación y dijo que lo acaban de notificar a la vinculación a proceso: "No es ni relevante ni nada, ni me quita el sueño, en eso tenemos un año y sigue la siguiente etapa". Sin embargo, Alfredo negó que el delito por el que lo señalen sea violencia de género y comentó que en realidad es solo por discriminación, lo cual no amerita cárcel y solo será acreedor a una multa.

"Lo peor que pueda pasar es que sean 120 días de salario público y 20 días de trabajo comunitario... no tiene pena primativa, pagas una multa y ya", añadió el también exconductor del programa Hoy. Cabe resaltar que el abogado de Gustavo Adolfo adelantó desde hace días, que debido al sistema de justicia actual en México, Alfredo no será detenido y permanecerá en libertad durante todo el proceso.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes