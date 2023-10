Poncho de Nigris confirma a Kimberly 'La Más Preciosa' para 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los finalistas de La Casa de los Famosos México se volvieron a encontrar, Wendy Guevara, Nicola Porcella y Poncho de Nigris convivieron en Monterrey, donde también estuvo presente Kimberly 'La Más Preciosa', por lo que como era de esperarse armaron todo un escándalo y se pusieron al tanto de lo que han hecho desde su salida del reality de Televisa.

Debido a que llevaban mucho tiempo sin verse, decidieron ir a comer un restaurante que tenía una hermosa vista hacia el Cerro de la Silla, además de que aprovecharon para echarse carrilla y molestarse. Entre las bromas comentaron que Nico pagaba a Agustín Fernández por su amistad y la chica de 'Las Perdidas' 200 mil a Marlon Colmenarez por su compañía, mientras que el esposo de Kim se gasta su dinero con muchachas.

Sin embargo, fue en un punto de la conversación donde De Nigris hizo un comentario que Kimberly trató de evitar, pues fue acerca de su posible participación en La Casa de los Famosos, rumor que ha sonado fuerte en el mundo del entretenimiento, pues se dice que la producción quiere repetir la misma fórmula que llevo al éxito a Guevara.

Para la segunda temporada de La Casa de los Famosos a ella (Kimberly) no le van a hablar por ese comentario… ¿o si crees? Porque le hablaron al de Telemundo, pero ese no, que entre al de México, se escucha decir a Poncho, mientras 'La Más Preciosa' dice que a la que sea".

Kimberly 'La Más Preciosa' | Imagen especial

Pero eso no es todo, pues horas después de ese live que grabaron en el restaurante, se volvieron a reunir en el Domo Care, donde ofrecieron un show y desde los camerinos el esposo de Marcela Mistral retomó el tema y no pudo aguantarse a dar la exclusiva a sus seguidores acerca del futuro de Kim, quien se ha empeñado en asegurar que todavía no es seguro que se una al famoso reality.

Les voy a dar una exclusiva, la próxima integrante de 'La Casa de los Famosos' es Kimberly, expresó enfocando a la influencer leonesa, tras lo cual Wendy lo interrumpió y dijo: "México, 'La casa de los famosos México'".

De este modo, ahora existe mayor claridad de que la influencer rechace la propuesta de Telemundo para esperar repetir la hazaña de su amiga junto a Televisa, lo cual podría ocurrir el próximo año ya que la productora Rosa María Noguerón confirmó que habrá una segunda edición y aunque falta mucho para que la lancen ya han comenzado a filtrarse los nombres de posibles candidatos como la originaria de León, Guanajuato.

