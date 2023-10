Santa Fe Klan responde a los que lo tachan de "mal padre" y revela el rostro de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan se encuentra en medio de la polémica tras las declaraciones que dio a Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde habló de su evolución como artista, pero también tocó temas sensibles como la relación que tiene con su hijo Luka, quien actualmente tiene un año y medio de edad, asegurando que el trabajo lo ha limitado a verlo como quisiera al igual que Maya Nazor.

Y es que el rapero confesó que a partir de que nació su hijo le ha encontrado sentido a la vida, aunque le desanima el hecho de no poder tenerlo como quisiera: "No tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que andar de un lado para otro, él está allá en Guadalajara… el trabajo es una causa por la que no puedo verlo, pero es cuando me da chance su mamá", aseguró el rapero.

Tras sus palabras en las que dejó en evidencia que a veces tiene problemas con su ex y que le pone obstáculos para estar con el pequeño, fanáticos se tomaron el atrevimiento de etiquetar a la famosa, de criticarla y de exigirle que respete los derechos del famoso como padre, lo cual provocó que ella reaccionara y se defendiera al exhibir que no es tan buen padre como creen.

El niño no es su prioridad y él lo sabe. Primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue su prioridad, por eso nos separamos, así que dejen de tirar que yo he sido muy respetuosa y jamás he opinado del tema", escribió en su cuenta de X y luego borró el mensaje.

Tras todo el escándalo que se armó, Santa Fe Klan quiso poner un alto a todos los que se han sentido con derecho de opinar acerca de su situación familiar, por lo que reapareció en sus redes sociales con un mensaje contundente para su hijo, con la intención de que cuando crezca sepa que siempre van a existir personas que juzgan sin saber y dejó en claro que tanto él como Maya Nazor se han dedicado a dar lo mejor por su bienestar.

"La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar, pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu amá ni en lo que dicen de tu apá, somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera. Yo tengo 10 años trabajando, haciendo música desde que mi papá me compro mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio, mis papás me enseñaron que la familia siempre es primero por eso me cansé de la pobreza y salí a la calle a cumplir mi sueño para sacar adelante a mi familia haciendo lo que me gusta", escribió el intérprete de Te Iré a Buscar.

Tal como lo ha comentad desde su separación, el famoso cantante dejo en evidencia que a pesar de sus diferencias con Maya Nazor siempre van a estar en cordialidad para darle lo mejor a Luka, así que le hizo una mención especial por el buen trabajo que ha hecho al cuidar a su pequeño: "Tienes a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando no importa que no coma bien que no duerma bien, pero estoy cumpliendo mi sueño… Gracias por ser la luz de mi oscuridad mi Niño te amo por siempre Luka".

